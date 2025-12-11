Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Πόσα αυτοκίνητα προστίθενται κάθε χρόνο στους ελληνικούς δρόμους;
Περισσότερα από 100.000 νέα οχήματα προστίθενται κάθε χρόνο στο δίκτυο, επιβαρύνοντας ένα ήδη κορεσμένο οδικό σύστημα, ειδικά στην Αττική, όπου η κατάσταση εξελίσσεται σε αστικό αδιέξοδο.
Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αθήνα δεν είναι απλώς ένα φαινόμενο αιχμής, αλλά μια διαρκής κρίση που βαθαίνει χρόνο με τον χρόνο. Τα στοιχεία από την Περιφέρεια Αττικής δείχνουν πως κάθε χρόνο προστίθενται 100.000 έως 120.000 νέα οχήματα στους δρόμους, με τη συντριπτική πλειοψηφία να κινείται στο λεκανοπέδιο.
Μέσα στο 2024, η μέση καθυστέρηση για μια απόσταση 10 χιλιομέτρων στην Αθήνα έφτασε τα 29 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα, ενώ οι οδηγοί έχασαν 111 ώρες τον χρόνο στην κίνηση, περίπου το αντίστοιχο επτά εργάσιμων ημερών.
Την ίδια ώρα, η κυκλοφοριακή πίεση στην Αττική Οδό έχει αυξηθεί κατά 9,5% σε σύγκριση με το 2023 και αναμένεται να αγγίξει το 55% μέχρι το 2050, αν δεν υπάρξει δραστική παρέμβαση...
