Σύλληψη οργανωμένου οπαδού στη Θεσσαλονίκη: Βρέθηκαν στο σπίτι του αεροβόλο όπλο και ναυτικές φωτοβολίδες
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη οπαδός Σύλληψη

Σύλληψη οργανωμένου οπαδού στη Θεσσαλονίκη: Βρέθηκαν στο σπίτι του αεροβόλο όπλο και ναυτικές φωτοβολίδες

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο συλληφθείς έχει απασχολήσει ξανά στο παρελθόν τις Αρχές

Σύλληψη οργανωμένου οπαδού στη Θεσσαλονίκη: Βρέθηκαν στο σπίτι του αεροβόλο όπλο και ναυτικές φωτοβολίδες
5 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός οργανωμένου οπαδού στη Θεσσαλονίκη για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και τις φωτοβολίδες, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η σύλληψη έγινε χθες Τρίτη, έπειτα από  κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας.

Μετά από έρευνα στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αεροβόλο όπλο, ένας γεμιστήρας, καθώς και δύο ναυτικές φωτοβολίδες. 

Σύλληψη οργανωμένου οπαδού στη Θεσσαλονίκη: Βρέθηκαν στο σπίτι του αεροβόλο όπλο και ναυτικές φωτοβολίδες


Παράλληλα, ο συλληφθείς φέρεται να έχει απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συνελήφθη τη Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, οργανωμένος οπαδός ομάδας, για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και τις φωτοβολίδες.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, ενώ ύστερα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αεροβόλο πιστόλι, που λειτουργεί με αμπούλες – φιαλίδια διοξειδίου του άνθρακα, γεμιστήρας με -14- μεταλλικά σφαιρίδια, καθώς και -2- ναυτικές φωτοβολίδες αλεξίπτωτου.

Κλείσιμο
Ο συλληφθείς, ο οποίος στο παρελθόν έχει απασχολήσει για διάφορες παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης