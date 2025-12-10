Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Σύλληψη οργανωμένου οπαδού στη Θεσσαλονίκη: Βρέθηκαν στο σπίτι του αεροβόλο όπλο και ναυτικές φωτοβολίδες
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο συλληφθείς έχει απασχολήσει ξανά στο παρελθόν τις Αρχές
Στη σύλληψη ενός οργανωμένου οπαδού στη Θεσσαλονίκη για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και τις φωτοβολίδες, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η σύλληψη έγινε χθες Τρίτη, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας.
Μετά από έρευνα στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αεροβόλο όπλο, ένας γεμιστήρας, καθώς και δύο ναυτικές φωτοβολίδες.
Παράλληλα, ο συλληφθείς φέρεται να έχει απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν.
Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, ενώ ύστερα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αεροβόλο πιστόλι, που λειτουργεί με αμπούλες – φιαλίδια διοξειδίου του άνθρακα, γεμιστήρας με -14- μεταλλικά σφαιρίδια, καθώς και -2- ναυτικές φωτοβολίδες αλεξίπτωτου.
Ο συλληφθείς, ο οποίος στο παρελθόν έχει απασχολήσει για διάφορες παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑστυνομίαςΑπό αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συνελήφθη τη Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, οργανωμένος οπαδός ομάδας, για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και τις φωτοβολίδες.
