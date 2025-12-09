Το ΕΚΠΑ στα 200 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου για το 2025

Πίνακας 2: Κριτήρια Κατάταξης του Πίνακα «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities» για το 2025

Στην 1η θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Harvard των ΗΠΑ και ακολουθούν στη 2η θέση το Πανεπιστήμιο Stanford επίσης των ΗΠΑ και στην 3η θέση το University College του Ηνωμένου Βασιλείου Στην 4η θέση ανέβηκε το Πανεπιστήμιο Toronto του Καναδά, στην 5η θέση βρίσκεται το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης του Ηνωμένου Βασιλείου και στην 6η θέση το John Hopkins των ΗΠΑ.Ο Πρύτανης του Ιδρύματοςμε αφορμή τη νέα διάκριση του Ιδρύματος δήλωσε τα εξής:«Οι σημαντικές διακρίσεις στην κατάταξη Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities επιβεβαιώνουν ότι οι επιτυχίες του Ιδρύματός μας δεν αποτελούν τυχαίο ή συγκυριακό γεγονός. Αντίθετα, αντανακλούν μια σταθερή και διαχρονική πορεία υψηλού επιπέδου ερευνητικής δραστηριότητας, η οποία αποτυπώνεται με σαφήνεια στους δείκτες της κατάταξης και ιδιαίτερα σε αυτούς που αφορούν την τελευταία 11ετία. Κατατάξεις αυτού του είδους έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς δεν εξαρτώνται από το ύψος των χρηματοδοτήσεων, τις υποδομές ή μεμονωμένα επιτεύγματα μελών ΔΕΠ. Αναδεικνύουν, όμως, την ουσία: τη σταθερή, συλλογική και υψηλού επιπέδου επιστημονική έρευνα που παράγεται σε Πανεπιστήμια με διεθνή αναγνώριση.Με όπλο τη γνώση, την έρευνα και τη συνεργασία, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεχίζει να ανοίγει δρόμους που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα.»