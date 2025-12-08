Νέο ρεκόρ σε αλκοτέστ – Πόσοι ήταν οι μεθυσμένοι;

Από τα ξημερώματα της Παρασκευής μέχρι και τα ξημερώματα της Δευτέρας, συνεργεία σε όλο το λεκανοπέδιο πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες, με σαφές ζητούμενο να αποτυπωθεί η πραγματική εικόνα της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Τα ευρήματα, όσο ψύχραιμα κι αν τα εξετάσει κανείς, δεν επιτρέπουν καμία ωραιοποίηση.

Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν έφτασαν τους 11.679, αριθμός εντυπωσιακός για τόσο μικρό χρονικό διάστημα και ενδεικτικός της έντασης της επιχείρησης. Από αυτούς τους ελέγχους βεβαιώθηκαν συνολικά 224 παραβάσεις μέθης. Από τους 14 παραβάτες βρέθηκαν με ποσοστό αλκοόλης άνω των 0,60 mg ανά λίτρο αίματος, επίπεδο που οδηγεί αυτόματα σε σύλληψη, καθώς ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης, πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος.

Στην επόμενη κατηγορία εντοπίστηκαν 49 οδηγοί με τιμές αλκοόλης μεταξύ 0,41 και 0,60 mg. Σε αυτή την περίπτωση το πρόστιμο κυμαίνεται από 350 έως 800 ευρώ, ανάλογα με το ακριβές επίπεδο που καταγράφεται στον εκπνεόμενο αέρα.