Ακινητοποιήθηκε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα - Θεσσαλονίκη μετά από σύγκρουση με ζώο

Η Hellenic Train με ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι η, που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα - Θεσσαλονίκη, ακινητοποιήθηκε στην περιοχή τηςλόγω βλάβης στη μάσκα της μηχανής, η οποία προκλήθηκε ύστερα από σύγκρουση με ζώο που βρισκόταν εντός των γραμμών.Στο σημείο μετέβη εφεδρική μηχανή, προκειμένου να ρυμουλκήσει την αμαξοστοιχία, στην οποία, προς τη Λάρισα και να λάβει χώρα η διαδικασία αντικατάστασης της μηχανής που παρουσίασε βλάβη.Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς τη Θεσσαλονίκη, μεΕπιπλέον, η Hellenic Train διέθεσε λεωφορείο στον σταθμό της Λάρισας για τους επιβάτες που επιθυμούσαν να μετακινηθούν προς τη Θεσσαλονίκη, κατά την αναμονή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αντικατάστασης της μηχανής.Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της εταιρείας εντός της αμαξοστοιχίας παρείχε στους επιβάτες συνεχή και αναλυτική ενημέρωση για τις ενέργειες που πραγματοποιούνταν και για την πορεία αποκατάστασης του δρομολογίου.Η Hellenic Train ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες μπορούν να αποζημιωθούν με το 25% της αξίας του εισιτηρίου για καθυστέρηση δρομολογίου από 60 έως 119 λεπτά ή με το 50% της αξίας του εισιτηρίου, σε περίπτωση καθυστέρησης 120 λεπτών και άνω. Η αποζημίωση καταβάλλεται με τους εξής τρόπους:- Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.- Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν:- είτε να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο Σταθμού για την αποζημίωση του εισιτηρίου.- είτε να στείλουν γραπτό αίτημα στην εταιρεία μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων με τον αριθμό του εισιτηρίου, αν είναι ηλεκτρονικό, ή να επισυνάψουν το pdf του εισιτηρίου ή ευκρινή φωτογραφία αν είναι εκδοτηρίου, ζητώντας το αναλογούν αντίτιμο, το οποίο θα επιστραφεί στην κάρτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του εισιτηρίου.