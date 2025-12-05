Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Μαντρότοιχος κατέρρευσε στη Βουλιαγμένη λόγω της κακοκαιρίας και καταπλάκωσε αυτοκίνητο
Δεν υπήρξαν τραυματισμοί – Κάτοικοι λένε ότι είχαν ενημερώσει τον δήμο για τον ετοιμόρροπο τοίχο
Τοίχος σε οικόπεδο κατέρρευσε και καταπλάκωσε παρκαρισμένο αυτοκίνητο στην Βουλιαγμένη λόγω της κακοκαιρίας που χτύπησε την Αττική
Από την έντονη βροχόπτωση υποχώρησε το χώμα και ο τοίχος έπεσε σε αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο.
Το πίσω μέρος του οχήματος καταστράφηκε ολοσχερώς.
Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματίες.
Κάτοικοι της περιοχής λένε ότι έχουν καλέσει πολλές φορές τον Δήμο για το τοιχίο που φαινόταν ετοιμόρροπο.
