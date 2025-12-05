Μαντρότοιχος κατέρρευσε στη Βουλιαγμένη λόγω της κακοκαιρίας και καταπλάκωσε αυτοκίνητο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-deqc69r9ntjt)

Τοίχος σε οικόπεδο κατέρρευσε και καταπλάκωσε παρκαρισμένο αυτοκίνητο στην Βουλιαγμένη λόγω της κακοκαιρίας που χτύπησε την ΑττικήΑπό την έντονη βροχόπτωση υποχώρησε το χώμα και ο τοίχος έπεσε σε αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο.Το πίσω μέρος του οχήματος καταστράφηκε ολοσχερώς.Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματίες.Κάτοικοι της περιοχής λένε ότι έχουν καλέσει πολλές φορές τον Δήμο για το τοιχίο που φαινόταν ετοιμόρροπο.