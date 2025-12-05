Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Εκλεισαν την Εθνική στην Θήβα
Τις τελευταίες ημέρες, αγρότες από την περιοχή της Θήβα προχώρησαν σε κλείσιμο της Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης — στο ύψος της Θήβας — ως μέρος ευρύτερων αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη πανελλαδικά.
Οι αγρότες κατάφεραν, αιφνιδιαστικά, να παρακάμψουν τον αστυνομικό φραγμό και να εισέλθουν στον αυτοκινητόδρομο. Επέκτειναν τον αποκλεισμό τόσο στο ρεύμα προς Αθήνα όσο και σε αυτό προς Λαμία — αποκλείοντας ουσιαστικά τη διέλευση οχημάτων στο σημείο.
Η κινητοποίηση αυτή δεν είναι μεμονωμένη. Τις τελευταίες ημέρες, μπλόκα έχουν στηθεί, μεταξύ άλλων, στα διόδια των Μάλγαρα, στη Νίκαια της Λάρισας και στον άξονα του Ε65, ενώ υπάρχουν αναφορές για τρακτέρ και συγκεντρώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας
