Εκλεισαν την Εθνική στην Θήβα

Οι αγρότες κατάφεραν, αιφνιδιαστικά, να παρακάμψουν τον αστυνομικό φραγμό και να εισέλθουν στον αυτοκινητόδρομο. Επέκτειναν τον αποκλεισμό τόσο στο ρεύμα προς Αθήνα όσο και σε αυτό προς Λαμία — αποκλείοντας ουσιαστικά τη διέλευση οχημάτων στο σημείο.

Η κινητοποίηση αυτή δεν είναι μεμονωμένη. Τις τελευταίες ημέρες, μπλόκα έχουν στηθεί, μεταξύ άλλων, στα διόδια των Μάλγαρα, στη Νίκαια της Λάρισας και στον άξονα του Ε65, ενώ υπάρχουν αναφορές για τρακτέρ και συγκεντρώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας