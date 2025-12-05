Κακοκαιρία: Το χαρτί που ζητάνε για τις αποζημιώσεις βγαίνει με ένα κλικ

Όταν ένα αυτοκίνητο υποστεί ζημιές από χαλάζι, πλημμύρα, πτώση δέντρου ή έντονη κακοκαιρία, το έγγραφο αυτό αποδεικνύει επίσημα τι επικρατούσε στην περιοχή την ακριβή ημέρα και ώρα του συμβάντος και λειτουργεί ως βασικό στοιχείο στην αξιολόγηση της ζημιάς.

Το πιστοποιητικό εκδίδεται μέσα από το gov.gr σε 1-2 λεπτά (κάποτε η διαδικασία ήταν και 30 ημέρες) και αποστέλλεται αυτόματα στο email του αιτούντος, χωρίς επίσκεψη σε υπηρεσία ή αναμονή. Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιοποιημένη και βασίζεται στα επίσημα δεδομένα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Για χιλιάδες οδηγούς που βρίσκονται αντιμέτωποι με ζημιές, αυτή η γρήγορη ταυτοποίηση των καιρικών συνθηκών αποτελεί πια το πρώτο βήμα πριν την επικοινωνία με την ασφαλιστική εταιρεία.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται μέσω της ενότητας «Πολιτική Προστασία και Κακοκαιρίες» του gov.gr, όπου ο πολίτης συνδέεται με κωδικούς Taxisnet και συμπληρώνει την ημερομηνία και τον δήμο όπου συνέβη η ζημιά.



