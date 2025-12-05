Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Κακοκαιρία: Το χαρτί που ζητάνε για τις αποζημιώσεις βγαίνει με ένα κλικ
Το πιστοποιητικό καιρικών συνθηκών έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο χρήσιμα ψηφιακά έγγραφα της τελευταίας περιόδου, καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι κρατικές υπηρεσίες το ζητούν πλέον σχεδόν σε κάθε αποζημίωση που σχετίζεται με φυσικά φαινόμενα.
Όταν ένα αυτοκίνητο υποστεί ζημιές από χαλάζι, πλημμύρα, πτώση δέντρου ή έντονη κακοκαιρία, το έγγραφο αυτό αποδεικνύει επίσημα τι επικρατούσε στην περιοχή την ακριβή ημέρα και ώρα του συμβάντος και λειτουργεί ως βασικό στοιχείο στην αξιολόγηση της ζημιάς.
Το πιστοποιητικό εκδίδεται μέσα από το gov.gr σε 1-2 λεπτά (κάποτε η διαδικασία ήταν και 30 ημέρες) και αποστέλλεται αυτόματα στο email του αιτούντος, χωρίς επίσκεψη σε υπηρεσία ή αναμονή. Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιοποιημένη και βασίζεται στα επίσημα δεδομένα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Για χιλιάδες οδηγούς που βρίσκονται αντιμέτωποι με ζημιές, αυτή η γρήγορη ταυτοποίηση των καιρικών συνθηκών αποτελεί πια το πρώτο βήμα πριν την επικοινωνία με την ασφαλιστική εταιρεία.
Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται μέσω της ενότητας «Πολιτική Προστασία και Κακοκαιρίες» του gov.gr, όπου ο πολίτης συνδέεται με κωδικούς Taxisnet και συμπληρώνει την ημερομηνία και τον δήμο όπου συνέβη η ζημιά.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr