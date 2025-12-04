Χριστοδουλίδης από Κίεβο: Οι απαγωγές παιδιών προσβάλλουν κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και ανθρώπινης αξιοπρέπειας

Στο πολιτικό επίπεδο της επίσκεψης, ο Πρόεδρος της Κύπρου μετά τις επαφές με τον Β. Ζελένσκι, είχε συνάντηση στο ουκρανικό Κοινοβούλιο με τον Πρόεδρο της Βουλής της Ουκρανίας Ρούσλαν Στέφαντσουκ. Εκεί επανέλαβε ότι το Ουκρανικό θα αποτελέσει μία από τις βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η Λευκωσία δεν αντιμετωπίζει το θέμα ως μια ακόμη «ευρωπαϊκή κρίση», αλλά ως ζήτημα αρχών και ασφάλειας για ολόκληρη την Ένωση.Ο κ. Χριστοδουλίδης υπενθύμισε ότι η Κύπρος είναι το μόνο κράτος μέλος της ΕΕ που ζει εδώ και δεκαετίες με τις συνέπειες μιας εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής, με αγνοούμενους, εγκλωβισμένους και εκτοπισμένους. Γι’ αυτό, όπως τόνισε, οι Κύπριοι «γνωρίζουν πολύ καλά» τι βιώνει ο ουκρανικός λαός.Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για άνοιγμα του πρώτου κεφαλαίου στην ενταξιακή διαδικασία της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι η προσέγγιση Κιέβου - Βρυξελλών δεν είναι μόνο πολιτική επιλογή, αλλά και γεωπολιτική αναγκαιότητα.Τόνισε ακόμη ότι η σταθερότητα, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια της ίδιας της ΕΕ και των κρατών μελών της. Ένα κράτος που βρίσκεται σε μόνιμη απειλή ή σε καθεστώς κατοχής, εξήγησε, μεταφέρει αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή και δοκιμάζει την αξιοπιστία της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας.Από την πλευρά του, ο Ρούσλαν Στέφαντσουκ εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τη στήριξη της Κύπρου και του ίδιου του Προέδρου, τόσο στην πορεία του πολέμου όσο και στο διπλωματικό πεδίο στην Ευρώπη, και μίλησε με θερμά λόγια για τις σχέσεις των δύο χωρών σε επίπεδο λαών, κυβερνήσεων και κοινοβουλίων.