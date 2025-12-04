Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Χριστοδουλίδης από Κίεβο: Οι απαγωγές παιδιών προσβάλλουν κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και ανθρώπινης αξιοπρέπειας
Ο Πρόεδρος της Κυπρου σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για άνοιγμα του πρώτου κεφαλαίου στην ενταξιακή διαδικασία της Ουκρανίας
Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης επισκέφθηκε στο Κίεβο το Κέντρο Προστασίας των Δικαιωμάτων των Παιδιών, μια δομή που έχει ως αποστολή την αποκατάσταση παιδιών τα οποία απήχθησαν από τις ρωσικές δυνάμεις και επαναπατρίστηκαν στην Ουκρανία.
Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημερώθηκε για το έργο του Κέντρου και για τη σκοτεινή στατιστική των απαγωγών χιλιάδων παιδιών, εκ των οποίων μέχρι σήμερα έχουν καταφέρει να επιστρέψουν μόνο 1.876. Οι υπεύθυνοι της δομής περιέγραψαν τις διαδικασίες εντοπισμού και επανόδου των παιδιών, καθώς και την ψυχολογική στήριξη που παρέχεται στα ίδια και στις οικογένειές τους.
Ιδιαίτερη στιγμή της επίσκεψης ήταν η συνάντηση του Ν. Χριστοδουλίδη με μια οικογένεια οκτώ παιδιών και τους κηδεμόνες τους, οι οποίοι του μίλησαν για το πώς βίωσαν την απαγωγή, την απομάκρυνση από την πατρίδα τους και τη μακρά διαδρομή μέχρι τον επαναπατρισμό.
Ο επικεφαλής του Κέντρου ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη σταθερή στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πλευρό της Ουκρανίας και ειδικότερα για τη θέση που τήρησε η Λευκωσία στο πρόσφατο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον πόλεμο, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πολιτικές τοποθετήσεις ενισχύουν παράλληλα και τις ανθρωπιστικές προσπάθειες στο πεδίο.
Πρόσκληση φιλοξενίας στην Κύπρο
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης στάθηκε στη σαφώς ανθρωπιστική διάσταση του ζητήματος, καταδικάζοντας τις απαγωγές παιδιών και χαρακτηρίζοντάς τες απαράδεκτο φαινόμενο που προσβάλλει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει τις δράσεις του Κέντρου, ιδιαίτερα και κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.
Ως χειρονομία έμπρακτης στήριξης και συμβολικής ανακούφισης, προσκάλεσε τα οκτώ παιδιά και τους κηδεμόνες τους να επισκεφθούν την Κύπρο για δύο εβδομάδες, σε χρόνο που θα αποφασίσει η οικογένεια, ώστε να περάσουν λίγες μέρες μακριά από το τραύμα του πολέμου. Στο τέλος της επίσκεψης, προσέφερε δώρα στα παιδιά, επιχειρώντας να τους χαρίσει έστω και μια μικρή ανάσα κανονικότητας.
Στην Αγία Σοφία του Κιέβου
Αμέσως μετά, ο Κύπριος Πρόεδρος μετέβη στον ιστορικό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας, όπου υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών. Ο ναός θεωρείται σύμβολο της ορθόδοξης παράδοσης και της πολιτιστικής ταυτότητας της Ουκρανίας, στοιχείο που συνδέεται και με τη κυπριακή εμπειρία ως μικρού ορθόδοξου κράτους μέλους της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο.
Σε λίγο ο Ν. Χριστοδουλίδης αναχωρεί σιδηροδρομικώς από το Κίεβο για την Πολωνία και στη συνέχεια θα επιστρέψει στην Κύπρο.
Το Ουκρανικό στην πρώτη γραμμή της Κυπριακής Προεδρίας
Το Ουκρανικό στην πρώτη γραμμή της Κυπριακής Προεδρίας
Στο πολιτικό επίπεδο της επίσκεψης, ο Πρόεδρος της Κύπρου μετά τις επαφές με τον Β. Ζελένσκι, είχε συνάντηση στο ουκρανικό Κοινοβούλιο με τον Πρόεδρο της Βουλής της Ουκρανίας Ρούσλαν Στέφαντσουκ. Εκεί επανέλαβε ότι το Ουκρανικό θα αποτελέσει μία από τις βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η Λευκωσία δεν αντιμετωπίζει το θέμα ως μια ακόμη «ευρωπαϊκή κρίση», αλλά ως ζήτημα αρχών και ασφάλειας για ολόκληρη την Ένωση.
Ο κ. Χριστοδουλίδης υπενθύμισε ότι η Κύπρος είναι το μόνο κράτος μέλος της ΕΕ που ζει εδώ και δεκαετίες με τις συνέπειες μιας εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής, με αγνοούμενους, εγκλωβισμένους και εκτοπισμένους. Γι’ αυτό, όπως τόνισε, οι Κύπριοι «γνωρίζουν πολύ καλά» τι βιώνει ο ουκρανικός λαός.
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για άνοιγμα του πρώτου κεφαλαίου στην ενταξιακή διαδικασία της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι η προσέγγιση Κιέβου - Βρυξελλών δεν είναι μόνο πολιτική επιλογή, αλλά και γεωπολιτική αναγκαιότητα.
Τόνισε ακόμη ότι η σταθερότητα, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια της ίδιας της ΕΕ και των κρατών μελών της. Ένα κράτος που βρίσκεται σε μόνιμη απειλή ή σε καθεστώς κατοχής, εξήγησε, μεταφέρει αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή και δοκιμάζει την αξιοπιστία της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας.
Από την πλευρά του, ο Ρούσλαν Στέφαντσουκ εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τη στήριξη της Κύπρου και του ίδιου του Προέδρου, τόσο στην πορεία του πολέμου όσο και στο διπλωματικό πεδίο στην Ευρώπη, και μίλησε με θερμά λόγια για τις σχέσεις των δύο χωρών σε επίπεδο λαών, κυβερνήσεων και κοινοβουλίων.
