Κολυδάς: Από τα μεσάνυχτα και μετά αναμένεται το μέγιστο των βροχοπτώσεων

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστούν οι μετεωρολόγοι για τις επόμενες ώρες, καθώς σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς, τις επόμενες ώρες αναμένονται διαδοχικές διελεύσεις καταιγίδων από τα νότια τμήματα του Ιονίου και του Λιβυκού μέσω του Μυρτώου Πελάγους προς τα βόρεια - βορειοανατολικά.



«Από τα μεσάνυχτα και μετά το μέγιστο των βροχοπτώσεων» αναφέρει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος.





Σε επαγρύπνηση οι υπηρεσίες για την κακοκαιρία Byron