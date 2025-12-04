Κολυδάς: Από τα μεσάνυχτα και μετά αναμένεται το μέγιστο των βροχοπτώσεων
Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς συνιστά ιδιαίτερη προσοχή της επόμενες ώρες - Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας
Ιδιαίτερη προσοχή συνιστούν οι μετεωρολόγοι για τις επόμενες ώρες, καθώς σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς, τις επόμενες ώρες αναμένονται διαδοχικές διελεύσεις καταιγίδων από τα νότια τμήματα του Ιονίου και του Λιβυκού μέσω του Μυρτώου Πελάγους προς τα βόρεια - βορειοανατολικά.
«Από τα μεσάνυχτα και μετά το μέγιστο των βροχοπτώσεων» αναφέρει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος.
Δείτε Live την πορεία της κακοκαιρίας
Σε επαγρύπνηση οι υπηρεσίες για την κακοκαιρία Byron
Διυπουργική – συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΟΤΑ και όλων των συναρμόδιων φορέων της Πολιτικής Προστασίας, λόγω της κακοκαιρίας “BYRON” που βρίσκεται σε εξέλιξη. Σημειώνεται πως προηγήθηκε συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.
Στη σύσκεψη ζητήθηκε από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, να επιδειχθεί η μέγιστη προσοχή και ετοιμότητα, να υπάρχει συνεχής επικοινωνία με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) από όλους τους αρμόδιους φορείς, δήμους και περιφέρειες κατά τη διάρκεια του φαινομένου ώστε να προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες.
Στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής:
Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.
Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛ.ΑΣ. και το Λιμενικό Σώμα.
Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο
ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ καθώς και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων.
Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
