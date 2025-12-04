Κυκλοφοριακά προβλήματα στον Κηφισό μετά από τροχαίο στο ύψος της Λιοσίων, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά

Πού έχει κίνηση τώρα

Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται στον, καθώς τροχαίο στη Λιοσίων έχει επιβραδύνει σημαντικά τηνστο ρεύμα προς Πειραιά.Προβλήματα εντοπίζονται και σε άλλες μεγάλες αρτηρίες της Αθήνας, όπως η Αττική Οδός.Επίσης, στο κέντρο της Αθήνας, ακινητοποιημένη είναι η Βασιλίσσης Αμαλίας, ο ανοδικός άξονας Καλλιρόης-Αρδηττού, ο καθοδικός άξονας Βασιλέως Κωνσταντίνου-Αρδηττού, η Βασιλίσσης Σοφίας από τον Δρομέα προς τη Βουλή και ο άξονας Πειραιώς-Σταδίου, από το Γκάζι προς το Σύνταγμα.