Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Κυκλοφοριακά προβλήματα στον Κηφισό μετά από τροχαίο στο ύψος της Λιοσίων, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά
Κυκλοφοριακά προβλήματα στον Κηφισό μετά από τροχαίο στο ύψος της Λιοσίων, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά
Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται στον Κηφισό, καθώς τροχαίο στη Λιοσίων έχει επιβραδύνει σημαντικά την κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά.
Επίσης, στο κέντρο της Αθήνας, ακινητοποιημένη είναι η Βασιλίσσης Αμαλίας, ο ανοδικός άξονας Καλλιρόης-Αρδηττού, ο καθοδικός άξονας Βασιλέως Κωνσταντίνου-Αρδηττού, η Βασιλίσσης Σοφίας από τον Δρομέα προς τη Βουλή και ο άξονας Πειραιώς-Σταδίου, από το Γκάζι προς το Σύνταγμα.
Πού έχει κίνηση τώραΠροβλήματα εντοπίζονται και σε άλλες μεγάλες αρτηρίες της Αθήνας, όπως η Αττική Οδός.
Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 4, 2025
Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. https://t.co/KY98nlsVqP
Επίσης, στο κέντρο της Αθήνας, ακινητοποιημένη είναι η Βασιλίσσης Αμαλίας, ο ανοδικός άξονας Καλλιρόης-Αρδηττού, ο καθοδικός άξονας Βασιλέως Κωνσταντίνου-Αρδηττού, η Βασιλίσσης Σοφίας από τον Δρομέα προς τη Βουλή και ο άξονας Πειραιώς-Σταδίου, από το Γκάζι προς το Σύνταγμα.
Ειδήσεις σήμερα
Όλα όσα έγιναν στην παρουσίαση της Ιθάκης: Τα μηνύματα Τσίπρα για κόμμα με αυτοοργάνωση, οι παρουσίες και η επόμενη ημέρα
Γιατί οι Τούρκοι ασχολούνται ακόμη με τον Σάββα Καλεντερίδη; Η ιστορία του και το θρίλερ με Οτσαλάν
Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες για το επόμενο 48ωρο η κακοκαιρία Byron: Οι 8 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό, δείτε live την πορεία της
Όλα όσα έγιναν στην παρουσίαση της Ιθάκης: Τα μηνύματα Τσίπρα για κόμμα με αυτοοργάνωση, οι παρουσίες και η επόμενη ημέρα
Γιατί οι Τούρκοι ασχολούνται ακόμη με τον Σάββα Καλεντερίδη; Η ιστορία του και το θρίλερ με Οτσαλάν
Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες για το επόμενο 48ωρο η κακοκαιρία Byron: Οι 8 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό, δείτε live την πορεία της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα