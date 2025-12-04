Απο σήμερα Αθήνα - Πύργος σε 2 ώρες και 45 λεπτά!
ΕΛΛΑΔΑ

Απο σήμερα Αθήνα - Πύργος σε 2 ώρες και 45 λεπτά!

Παραδίδονται στην κυκλοφορία τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα–Πύργος, ολοκληρώνοντας έτσι το συνολικό έργο του νέου άξονα μήκους 74,8 km που συνδέει την Πάτρα με τον Πύργο

Απο σήμερα Αθήνα - Πύργος σε 2 ώρες και 45 λεπτά!

Ήδη από τις 31 Ιουλίου είχαν δοθεί στην κυκλοφορία τα πρώτα 65 χιλιόμετρα του έργου (τμήμα Πύργος–Αλισσός), βελτιώνοντας σημαντικά την οδική ασφάλεια και την ταχύτητα της διαδρομής. Το νέο έργο κατασκευάστηκε με υψηλές προδιαγραφές: διαχωρισμένα ρεύματα με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση + λωρίδα έκτακτης ανάγκης, μεσαίο στηθαίο ασφαλείας, ταχύτητα σχεδιασμού 120 km/ώρα, 9 ανισόπεδους κόμβους και ελεγχόμενη πρόσβαση.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, μιλώντας για την παράδοση τόνισε πως με την ολοκλήρωση του τμήματος Μιντιλόγλι–Αλισσός, «ολόκληρος ο αυτοκινητόδρομος Αθήνα–Ελευσίνα–Κόρινθος–Πάτρα–Πύργος θα λειτουργεί πλέον ενιαία», παρέχοντας ασφαλείς, γρήγορες και άνετες μετακινήσεις...


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ


Thema Insights

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Βιώσιμη ανάπτυξη με συνέπεια: Παράδοση, καινοτομία και υπευθυνότητα για ένα καλύτερο μέλλον

Μέσα από κάθε δράση της, η ΔΩΔΩΝΗ ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και υιοθετεί πρακτικές που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 για τις επιδόσεις της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης