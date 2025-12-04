Απο σήμερα Αθήνα - Πύργος σε 2 ώρες και 45 λεπτά!

Ήδη από τις 31 Ιουλίου είχαν δοθεί στην κυκλοφορία τα πρώτα 65 χιλιόμετρα του έργου (τμήμα Πύργος–Αλισσός), βελτιώνοντας σημαντικά την οδική ασφάλεια και την ταχύτητα της διαδρομής. Το νέο έργο κατασκευάστηκε με υψηλές προδιαγραφές: διαχωρισμένα ρεύματα με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση + λωρίδα έκτακτης ανάγκης, μεσαίο στηθαίο ασφαλείας, ταχύτητα σχεδιασμού 120 km/ώρα, 9 ανισόπεδους κόμβους και ελεγχόμενη πρόσβαση.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, μιλώντας για την παράδοση τόνισε πως με την ολοκλήρωση του τμήματος Μιντιλόγλι–Αλισσός, «ολόκληρος ο αυτοκινητόδρομος Αθήνα–Ελευσίνα–Κόρινθος–Πάτρα–Πύργος θα λειτουργεί πλέον ενιαία», παρέχοντας ασφαλείς, γρήγορες και άνετες μετακινήσεις...





