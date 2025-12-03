Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το εκπληκτικό μπεστ σέλερ της B. A. Paris «Πίσω από κλειστές πόρτες»

Ένα βιβλίο που θεωρήθηκε παγκόσμιο εκδοτικό φαινόμενο, κυκλοφόρησε σε 37 χώρες και σε εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα, το «Πίσω από κλειστές πόρτες» είναι το αριστούργημα της B.A. Paris, μιας μυστηριώδους συγγραφέως, γαλλο-ιρλανδικής καταγωγής που έζησε κυρίως στη Γαλλία και η οποία προτιμά να μένει στο ημίφως. Μυθιστόρημα παράξενο και δύσκολα κατατάξιμο σε οποιοδήποτε είδος, το «Πίσω από κλειστές πόρτες» συνδυάζει αριστοτεχνικά το δράμα με την κωμωδία, το θρίλερ με το χιούμορ και το στοιχείο του απροσδόκητου. Πραγματικά, ο αναγνώστης δεν μπορεί να υποψιαστεί καν τι τον περιμένει -όχι απλώς στο επόμενο κεφάλαιο, αλλά ούτε κανστην επόμενη σελίδα.Κεντρικοί χαρακτήρες του μυθιστορήματος είναι ένα παντρεμένο ζευγάρι, ο Τζακ και η Γκρέις. Ευφυής, ωραίος και γοητευτικός, πλούσιος εκείνος -μοιάζει να τα έχει όλα, ενώ κάτι παρόμοιο ισχύει για την γλυκιά, ευγενική και συμπαθέστατη Γκρέις. Με δυο λόγια είναι το ζευγάρι που κανείς δεν μπορεί να κακολογήσει και κανείς δεν μπορεί να αντιπαθήσει: Είναι ο κύριος και η κυρία Τέλειοι, όπως είναι και ο γάμος τους. Γιατί όμως αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι πάντοτε, μα πάντοτε μαζί; Γιατί, άραγε, η Γκρέις δεν απαντά ποτέ στο τηλέφωνο και κανείς δεν θυμάται να της έχει μιλήσει απευθείας, χωρίς να είναι παρών ο Τζακ; Κι αυτά τα κάγκελα που διακρίνονται καθαρά στα παράθυρα του υπνοδωματίου τους; «Δεν έχω την πολυτέλεια να απογοητεύσω τονΤζακ» εμφανίζεται να μονολογεί η Γκρέις, παρατηρώντας ότι «φορώ ένα χαμόγελο στο πρόσωπό μου και μέσα μου προσεύχομαι να με συμπαθήσουν. Η Έστερ, η νέα μας φίλη, δεν ανταποδίδει το χαμόγελο, μάλλον είναι επιφυλακτική μέχρι να σχηματίσει άποψη για μας. Αλλά δεν την αδικώ. Σίγουρα θα έχει βαρεθεί να ακούει ότι η Γκρέις Έιντζελ, σύζυγος του λαμπρού δικηγόρου Τζακ Έιντζελ, είναι ένα τέλειο υπόδειγμα γυναίκας που έχει τα πάντα το τέλειο σπίτι, τον τέλειο σύζυγο, την τέλεια ζωή. Αν ήμουν στη θέση της Έστερ, κι εγώ θα ήμουν επιφυλακτική απέναντί μου».Αυτή την Κυριακή το σπουδαίο μυθιστόρημα «Πίσω από κλειστές πόρτες» της B.A. Paris είναι στο ΘΕΜΑ.