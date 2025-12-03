Η στιγμή που πάνοπλοι αστυνομικοί σπάνε την πόρτα και μπαίνουν σε σπίτι της συμμορίας που είχε κάνει πάνω από 60 ληστείες στην Αττική
Πάνοπλοι αστυνομικοί πραγματοποιούν έφοδο σε οικίες υπόπτων, σπάνε την πόρτα και ψάχνουν για τους δράστες
Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί σήμερα στην Αττική, επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές, διαρρήξεις και απάτες σε περιοχές της Αττικής.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 11 άτομα και έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 60 περιπτώσεις.
