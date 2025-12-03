Η στιγμή που πάνοπλοι αστυνομικοί σπάνε την πόρτα και μπαίνουν σε σπίτι της συμμορίας που είχε κάνει πάνω από 60 ληστείες στην Αττική
Η στιγμή που πάνοπλοι αστυνομικοί σπάνε την πόρτα και μπαίνουν σε σπίτι της συμμορίας που είχε κάνει πάνω από 60 ληστείες στην Αττική

Η στιγμή που πάνοπλοι αστυνομικοί σπάνε την πόρτα και μπαίνουν σε σπίτι της συμμορίας που είχε κάνει πάνω από 60 ληστείες στην Αττική
Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί σήμερα στην Αττική, επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές, διαρρήξεις και απάτες σε περιοχές της Αττικής.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 11 άτομα και έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 60 περιπτώσεις.

Λάτρης της γυμναστικής και του TikTok ο Ρομά που ξυλοκόπησε άγρια και λήστεψε δύο ηλικιωμένα αδέρφια σε χωριό της Τρίπολης

Τα Γιάννενα είναι η πόλη των 15 λεπτών και η πιο ευτυχισμένη της Ελλάδας: Το μαγευτικό τοπίο, η ιδιαίτερη κουζίνα και η άνοδος του συνεδριακού τουρισμού

Η θέση Πούτιν για το σχέδιο για την Ουκρανία: Κάποιοι όροι γίνονται δεκτοί, κάποιοι άλλοι είναι απαράδεκτοι
