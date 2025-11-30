Τάκης Θεοδωρικάκος: Ειδικό καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στο πρώτο εξάμηνο του 2026

«Ο νόμος αυτός πρέπει, σε μεγάλο βαθμό, να γραφτεί από εσάς, ώστε το νέο πλαίσιο να αντανακλά πραγματικές ανάγκες της αγοράς και της επιχειρηματικότητας», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης