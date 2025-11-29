Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Θρήνος στην Πάτρα: 22χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η ΕΛΑΣ
Στο πένθος βυθίστηκε η περιοχή της Οβρυάς στην Πάτρα, καθώς ένας 22χρονος εντοπίστηκε νεκρός από τους οικείους του.
Σύμφωνα με το pelop.gr, ο νεαρός βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η ΕΛΑΣ, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατο του νεαρού.
Ο πατέρας του εργάζεται σε γνωστό κατάστημα της περιοχής, ενώ η οικογένεια είναι ιδιαίτερα αγαπητή και γνωστή στην Οβρυά. Η τραγική είδηση έχει συγκλονίσει φίλους και συγγενείς.
Τα αίτια θανάτου δεν έχουν διευκρινιστεί και απαντήσεις αναμένεται να δώσουν οι αρμόδιες αρχές.
