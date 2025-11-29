Ο Τσιτσιπάς και οι αυτοφωράκηδες της ασφάλτου

Το φαινόμενο των «αχυρανθρώπων» της ασφάλτου. Των ανθρώπων που αναλαμβάνουν παραβάσεις που δεν έκαναν, για να «καθαρίσουν» άλλους από βαριές κυρώσεις, προσπαθώντας να ξεγελάσουν ένα σύστημα που πλέον λειτουργεί ψηφιακά και αυτόματα.

Για δεκαετίες, στην Ελλάδα ήταν σχεδόν παράδοση. Η γιαγιά των 86 ετών που «έτρεχε» με Lamborghini. Ο Πατέρας που βρέθηκε ξαφνικά στην Αττική Οδό να οδηγεί Lotus με 200+ χλμ/ώρα. Ο παππούς που «πήγαινε στο γιατρό» με supercar και καταγράφηκε από τις κάμερες.

Η περίπτωση Τσιτσιπά που συνελήφθη να τρέχει την Αττική Οδό με 213 km/h είναι χαρακτηριστική για έναν ακόμη λόγο: σύμφωνα με τον ΚΟΚ, ο οδηγός οφείλει να δηλώσει μέσα σε έξι ημέρες από την ψηφιακή ειδοποίηση στο gov.gr ποιος πραγματικά οδηγούσε. Όχι 16 ημέρες μετά όπως και έκανε. Αλλωστε το gov.gr σε ενημερώνει όπου κι αν βρίσκεσαι στον κόσμο. Η ειδοποίηση φτάνει στο κινητό σου και στο email σου. Άρα η δικαιολογία «ήμουν στο εξωτερικό» που χρησιμοποίησε δεν υφίσταται.