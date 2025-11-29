Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Ο Τσιτσιπάς και οι αυτοφωράκηδες της ασφάλτου
Η υπόθεση με τον πατέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, που εμφανίστηκε στην Τροχαία για να δηλώσει πως εκείνος οδηγούσε τη Lotus με 213 χλμ/ώρα, ξανάφερε στο προσκήνιο ένα φαινόμενο που όλοι γνωρίζουμε.
Το φαινόμενο των «αχυρανθρώπων» της ασφάλτου. Των ανθρώπων που αναλαμβάνουν παραβάσεις που δεν έκαναν, για να «καθαρίσουν» άλλους από βαριές κυρώσεις, προσπαθώντας να ξεγελάσουν ένα σύστημα που πλέον λειτουργεί ψηφιακά και αυτόματα.
Για δεκαετίες, στην Ελλάδα ήταν σχεδόν παράδοση. Η γιαγιά των 86 ετών που «έτρεχε» με Lamborghini. Ο Πατέρας που βρέθηκε ξαφνικά στην Αττική Οδό να οδηγεί Lotus με 200+ χλμ/ώρα. Ο παππούς που «πήγαινε στο γιατρό» με supercar και καταγράφηκε από τις κάμερες.
Η περίπτωση Τσιτσιπά που συνελήφθη να τρέχει την Αττική Οδό με 213 km/h είναι χαρακτηριστική για έναν ακόμη λόγο: σύμφωνα με τον ΚΟΚ, ο οδηγός οφείλει να δηλώσει μέσα σε έξι ημέρες από την ψηφιακή ειδοποίηση στο gov.gr ποιος πραγματικά οδηγούσε. Όχι 16 ημέρες μετά όπως και έκανε. Αλλωστε το gov.gr σε ενημερώνει όπου κι αν βρίσκεσαι στον κόσμο. Η ειδοποίηση φτάνει στο κινητό σου και στο email σου. Άρα η δικαιολογία «ήμουν στο εξωτερικό» που χρησιμοποίησε δεν υφίσταται.
