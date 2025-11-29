Ο Τσιτσιπάς και οι αυτοφωράκηδες της ασφάλτου
ΕΛΛΑΔΑ
Στέφανος Τσιτσιπάς Απόστολος Τσιτσιπάς Τροχαία Υπερβολική ταχύτητα

Ο Τσιτσιπάς και οι αυτοφωράκηδες της ασφάλτου

Η υπόθεση με τον πατέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, που εμφανίστηκε στην Τροχαία για να δηλώσει πως εκείνος οδηγούσε τη Lotus με 213 χλμ/ώρα, ξανάφερε στο προσκήνιο ένα φαινόμενο που όλοι γνωρίζουμε.

Ο Τσιτσιπάς και οι αυτοφωράκηδες της ασφάλτου
UPD:

Το φαινόμενο των «αχυρανθρώπων» της ασφάλτου. Των ανθρώπων που αναλαμβάνουν παραβάσεις που δεν έκαναν, για να «καθαρίσουν» άλλους από βαριές κυρώσεις, προσπαθώντας να ξεγελάσουν ένα σύστημα που πλέον λειτουργεί ψηφιακά και αυτόματα.

Για δεκαετίες, στην Ελλάδα ήταν σχεδόν παράδοση. Η γιαγιά των 86 ετών που «έτρεχε» με Lamborghini. Ο Πατέρας που βρέθηκε ξαφνικά στην Αττική Οδό να οδηγεί Lotus με 200+ χλμ/ώρα. Ο παππούς που «πήγαινε στο γιατρό» με supercar και καταγράφηκε από τις κάμερες.

Η περίπτωση Τσιτσιπά που συνελήφθη να τρέχει την Αττική Οδό με 213 km/h είναι χαρακτηριστική για έναν ακόμη λόγο: σύμφωνα με τον ΚΟΚ, ο οδηγός οφείλει να δηλώσει μέσα σε έξι ημέρες από την ψηφιακή ειδοποίηση στο gov.gr ποιος πραγματικά οδηγούσε. Όχι 16 ημέρες μετά όπως και έκανε. Αλλωστε το gov.gr σε ενημερώνει όπου κι αν βρίσκεσαι στον κόσμο. Η ειδοποίηση φτάνει στο κινητό σου και στο email σου. Άρα η δικαιολογία «ήμουν στο εξωτερικό» που χρησιμοποίησε δεν υφίσταται.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ


UPD:

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης