Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του Κηφισού λόγω εργασιών

Λόγω εκτέλεσης εργασιών θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στητων κάτωθι οδικών τμημάτων της, περιοχής Δήμων Περιστερίου – Αιγάλεω – Αθηναίων – Νίκαιας /Αγ. Ι. Ρέντη και Ν. Φιλαδέλφειας/Ν. Χαλκηδόνας, ως εξής:- Στο ύψος της συμβολής της με την οδό Μακρυγιάννη, στις 29–11–2025, κατά τις ώρες 06.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.- Στο ύψος της συμβολής της με την οδό Μακρυγιάννη, στις 30–11–2025, κατά τις ώρες 06.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.- Στο ύψος της συμβολής της με την Λεωφ. Αθηνών, στις 29–11–2025 κατά τις ώρες 06.00΄ έως 10.00΄ και στις 30–11–2025, κατά τις ώρες 06.00΄ έως 15.00΄, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.- Στο ύψος της συμβολής της με την οδό Αχαρνών, στις 30–11–2025, κατά τις ώρες 06.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.