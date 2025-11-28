Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του Κηφισού λόγω εργασιών
Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του Κηφισού λόγω εργασιών
Πού θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα
Λόγω εκτέλεσης εργασιών θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα των κάτωθι οδικών τμημάτων της Λεωφ. Κηφισού, περιοχής Δήμων Περιστερίου – Αιγάλεω – Αθηναίων – Νίκαιας /Αγ. Ι. Ρέντη και Ν. Φιλαδέλφειας/Ν. Χαλκηδόνας, ως εξής:
- Στο ύψος της συμβολής της με την οδό Μακρυγιάννη, στις 29–11–2025, κατά τις ώρες 06.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
- Στο ύψος της συμβολής της με την οδό Μακρυγιάννη, στις 30–11–2025, κατά τις ώρες 06.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.
- Στο ύψος της συμβολής της με την Λεωφ. Αθηνών, στις 29–11–2025 κατά τις ώρες 06.00΄ έως 10.00΄ και στις 30–11–2025, κατά τις ώρες 06.00΄ έως 15.00΄, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
- Στο ύψος της συμβολής της με την οδό Αχαρνών, στις 30–11–2025, κατά τις ώρες 06.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.
Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.
