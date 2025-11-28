Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Πλημμύρισαν δρόμοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης - Δείτε βίντεο
Πλημμύρισαν δρόμοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης - Δείτε βίντεο
H κακοκαιρία Adel προκάλεσε προβλήματα σε κεντρικούς δρόμους της πόλης
Η κακοκαιρία Adel έπληξε και τη Θεσσαλονίκη, όπου το πρωί της Παρασκευής (28/11) σημειώθηκε έντονη βροχόπτωση με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι στο κέντρο της πόλης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, γύρω στις 11 το πρωί άρχισε η έντονη βροχόπτωση και πολύ γρήγορα πλημμύρισαν κεντρικοί οδικοί άξονες.
Όγκοι όμβριων υδάτων έχουν συγκεντρωθεί σε στην οδό Εγνατία στο κέντρο, με το πρόβλημα να είναι πιο έντονο στο ύψος της Καμάρας αλλά και στη διασταύρωση στο ύψος του Σιντριβανίου.
Ανάλογη ήταν και η εικόνα στη διασταύρωση της 26ης Οκτωβρίου με Μοναστηρίου, στον Βαρδάρη. Πολίτες προσπαθούν με σκούπες να ξεβουλώσουν τα φρεάτια των δρόμων.
Υπενθυμίζεται πως και για σήμερα ισχύει η «κόκκινη προειδοποίηση» και για τη Θεσσαλονίκη για την κακοκαιρία Adel, όπως γνωστοποίησε η ΕΜΥ στο επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο που εξέδωσε σήμερα.
