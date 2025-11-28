Πλημμύρισαν δρόμοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Πλημμύρες δρόμοι κέντρο Κακοκαιρία

Πλημμύρισαν δρόμοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης - Δείτε βίντεο

H κακοκαιρία Adel προκάλεσε προβλήματα σε κεντρικούς δρόμους της πόλης

Πλημμύρισαν δρόμοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης - Δείτε βίντεο
Η κακοκαιρία Adel έπληξε και τη Θεσσαλονίκη, όπου το  πρωί της Παρασκευής (28/11) σημειώθηκε έντονη βροχόπτωση με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι στο κέντρο της πόλης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, γύρω στις 11 το πρωί άρχισε η έντονη βροχόπτωση και πολύ γρήγορα πλημμύρισαν κεντρικοί οδικοί άξονες.



Όγκοι όμβριων υδάτων έχουν συγκεντρωθεί σε στην οδό Εγνατία στο κέντρο, με το πρόβλημα να είναι πιο έντονο στο ύψος της Καμάρας αλλά και στη διασταύρωση στο ύψος του Σιντριβανίου.



Κλείσιμο


Ανάλογη ήταν και η εικόνα στη διασταύρωση της 26ης Οκτωβρίου με Μοναστηρίου, στον Βαρδάρη. Πολίτες προσπαθούν με σκούπες να ξεβουλώσουν τα φρεάτια των δρόμων.



Υπενθυμίζεται πως και για σήμερα ισχύει η «κόκκινη προειδοποίηση» και για τη Θεσσαλονίκη για την κακοκαιρία Adel, όπως γνωστοποίησε η ΕΜΥ στο επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο που εξέδωσε σήμερα.

Ειδήσεις σήμερα:

Συντετριμμένοι οι γονείς του 19χρονου Ραφαήλ στην κηδεία του - Με λευκά τριαντάφυλλα και την ελληνική σημαία το τελευταίο αντίο

Η αλήθεια για το σήμα στο κάθισμα αεροπλάνου που μπέρδεψε τους επιβάτες - Τι σημαίνει και πώς χρησιμοποιείται

Γιατί στις 3 Δεκεμβρίου δεν θα γίνουν μαθήματα σε όλα τα σχολεία

Thema Insights

Πως η COSMOTE TELEKOM ένωσε δρομείς, θεατές και αξίες στο κορυφαίο δρομικό γεγονός

Τεράστια επιτυχία, παγκόσμια απήχηση, αισιοδοξία, πάθος και μια συναρπαστική «ωδή» στον αθλητισμό που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο, μαζί με την αυθόρμητη χαρά του τερματισμού και της συμμετοχής: Αυτά είναι μερικά από όσα αφήνει πίσω του ο πρόσφατος, 42ος Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, στον οποίο συμμετείχαν περίπου 72.800 δρομείς από όλον τον κόσμο

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που μετατρέπει την τεχνογνωσία σε κοινωνική δύναμη

Η DEMO εξελίσσεται σε στρατηγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος υγείας, επενδύοντας στη βιοτεχνολογία, ενισχύοντας την επάρκεια φαρμάκων και δημιουργώντας την πρώτη ολοκληρωμένη εγχώρια παραγωγή προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης