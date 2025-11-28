Η μοιρολατρία του Έλληνα και οι… πλούσιες πλημμύρες

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Παρίσι. Στις 25 Ιουνίου 2025 μια ξαφνική θεομηνία έπληξε τη γαλλική πρωτεύουσα, προκαλώντας χάος. Δυνατοί άνεμοι, αστραπές και καταρρακτώδης βροχή προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Σύμφωνα με τη βρετανική Telegraph, το νερό πλημμύρισε τους παρισινούς δρόμους, παγιδεύοντας αυτοκίνητα και αναγκάζοντας πολλούς κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η κατάσταση ήταν τόσο έντονη που νερά εισέρευσαν ακόμη και μέσα στο κτήριο της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, διακόπτοντας τις εργασίες της Βουλής, ενώ οι πυροσβέστες κλήθηκαν εσπευσμένα για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Οι εικόνες από το πλημμυρισμένο μετρό του Παρισιού και τους κεντρικούς δρόμους που μετατράπηκαν σε λίμνες επιβεβαιώνουν ότι ακόμη και η «Πόλη του Φωτός» μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με φαινόμενα που θυμίζουν… Βενετία.





ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ







