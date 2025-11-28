Η DEMO εξελίσσεται σε στρατηγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος υγείας, επενδύοντας στη βιοτεχνολογία, ενισχύοντας την επάρκεια φαρμάκων και δημιουργώντας την πρώτη ολοκληρωμένη εγχώρια παραγωγή προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα.
Η μοιρολατρία του Έλληνα και οι… πλούσιες πλημμύρες
Κάθε έντονη νεροποντή στην Ελλάδα συνοδεύεται από γνώριμες εικόνες. Η μοιρολατρία όμως του ότι «μόνο εδώ συμβαίνουν αυτά» – αγνοεί μια σημαντική πραγματικότητα ότι ακόμα και μερικές από τις πιο οργανωμένες και πλούσιες πόλεις του κόσμου λυγίζουν μπροστά στην ορμή μιας καταιγίδας.
Κάθε έντονη νεροποντή στην Ελλάδα συνοδεύεται από γνώριμες εικόνες. Η μοιρολατρία όμως του ότι «μόνο εδώ συμβαίνουν αυτά» – αγνοεί μια σημαντική πραγματικότητα ότι ακόμα και μερικές από τις πιο οργανωμένες και πλούσιες πόλεις του κόσμου λυγίζουν μπροστά στην ορμή μιας καταιγίδας.
Από το Παρίσι και τη Ρώμη μέχρι το Μιλάνο, τη Νέα Υόρκη και τις Βρυξέλλες, τα πρόσφατα περιστατικά δείχνουν ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν κάνουν διακρίσεις.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Παρίσι. Στις 25 Ιουνίου 2025 μια ξαφνική θεομηνία έπληξε τη γαλλική πρωτεύουσα, προκαλώντας χάος. Δυνατοί άνεμοι, αστραπές και καταρρακτώδης βροχή προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Σύμφωνα με τη βρετανική Telegraph, το νερό πλημμύρισε τους παρισινούς δρόμους, παγιδεύοντας αυτοκίνητα και αναγκάζοντας πολλούς κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η κατάσταση ήταν τόσο έντονη που νερά εισέρευσαν ακόμη και μέσα στο κτήριο της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, διακόπτοντας τις εργασίες της Βουλής, ενώ οι πυροσβέστες κλήθηκαν εσπευσμένα για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Οι εικόνες από το πλημμυρισμένο μετρό του Παρισιού και τους κεντρικούς δρόμους που μετατράπηκαν σε λίμνες επιβεβαιώνουν ότι ακόμη και η «Πόλη του Φωτός» μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με φαινόμενα που θυμίζουν… Βενετία.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr