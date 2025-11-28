Η DEMO εξελίσσεται σε στρατηγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος υγείας, επενδύοντας στη βιοτεχνολογία, ενισχύοντας την επάρκεια φαρμάκων και δημιουργώντας την πρώτη ολοκληρωμένη εγχώρια παραγωγή προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα.
Αλλαγή ώρας για το δρομολόγιο 1301 Κιάτο - Πειραιάς από το Σάββατο 29/11
Η αλλαγή εντάσσεται στη νέα δομή δρομολογίων της Hellenic Train για καλύτερη εξυπηρέτηση
Νέα ώρα αναχώρησης για την αμαξοστοιχία 1301 (Κιάτο - Πειραιάς), θα εφαρμοστεί από αύριο, Σάββατο 29 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της συνολικής αναδιάρθρωσης των δρομολογίων του προαστιακού και της προσπάθειας για πιο σταθερή, συνεπή και φιλική προς τον επιβάτη καθημερινή μετακίνηση.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία 1301 θα αναχωρεί πλέον στις 05:28, αντί της προηγούμενης ώρας 04:39, και με τελικό προορισμό τον Πειραιά, αλλαγή που υλοποιείται με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργαζομένων και τη βελτιστοποίηση των πρωινών διαδρομών, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν προκύψει από τα πρώτα στοιχεία εφαρμογής του νέου πλέγματος.
Η αλλαγή εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της εταιρείας για καλύτερο συγχρονισμό με τις ανάγκες των επιβατών. Όπως έχει, εξάλλου, ανακοινώσει η εταιρεία, από το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 έχει τεθεί σε ισχύ το νέο πλέγμα δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, αποτέλεσμα συνεχούς αξιολόγησης των πραγματικών συνθηκών λειτουργίας του δικτύου.
«Η Hellenic Train παραμένει προσηλωμένη στη βελτίωση της ποιότητας των καθημερινών μετακινήσεων, επενδύοντας σε σταθερά και προβλέψιμα δρομολόγια, καλύτερη ενημέρωση και περισσότερες επιλογές για το επιβατικό κοινό.» αναφέρεται στην ενημέρωση.
