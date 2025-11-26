Με όραμα να προσφέρει πρωτοποριακές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, η Enerwave στοχεύει να καταστεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
Μπλόκο στον Ε-65 στήνουν την Κυριακή οι αγρότες της Καρδίτσας
Μπλόκο στον Ε-65 στήνουν την Κυριακή οι αγρότες της Καρδίτσας
Μέχρι την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα στηθούν μπλόκα σε όλη την χώρα, όπως αποφασίστηκε στην πρόσφατη πανελλαδική σύσκεψη
Απόφαση να στήσουν μπλόκο στον Ε-65 αυτή την Κυριακή (30/11) στις 13:00 πήραν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι της Καρδίτσας.
Είχε προηγηθεί σύσκεψη των αγροτικών συλλόγων που συγκάλεσε στον Παλαμά η ΕΟΑΣΚ.
Ειδικότερα, οι αγροκτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση στην καταβολή πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις τεράστιες ζημιές στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές προϊόντων που «στραγγαλίζουν» τον πρωτογενή τομέα, το χαμένο εισόδημα και για τις αποζημιώσεις από την καταστροφική πλημμύρα του Daniel.
Τρακτέρ έχουν βγει ήδη στα χωριά, ενώ από την Κυριακή μέχρι την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, θα στηθούν μπλόκα σε όλη την χώρα, όπως αποφασίστηκε στην πρόσφατη πανελλαδική σύσκεψη που διοργάνωσε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στη Νίκαια.
Είχε προηγηθεί σύσκεψη των αγροτικών συλλόγων που συγκάλεσε στον Παλαμά η ΕΟΑΣΚ.
Ειδικότερα, οι αγροκτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση στην καταβολή πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις τεράστιες ζημιές στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές προϊόντων που «στραγγαλίζουν» τον πρωτογενή τομέα, το χαμένο εισόδημα και για τις αποζημιώσεις από την καταστροφική πλημμύρα του Daniel.
Τρακτέρ έχουν βγει ήδη στα χωριά, ενώ από την Κυριακή μέχρι την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, θα στηθούν μπλόκα σε όλη την χώρα, όπως αποφασίστηκε στην πρόσφατη πανελλαδική σύσκεψη που διοργάνωσε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στη Νίκαια.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε κόκκινο συναγερμό για τη λειψυδρία κηρύσσεται η Αθήνα την Παρασκευή - Αύριο η Πάτμος και η Λέρος
Μύλος στη Βουλή για Καραναστάση με Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου: «Επιτέλους ανάγωγη, σταμάτα» - «Είσαι Χίτλερ, είσαι αρχιψεύταρος»
Χατζιδάκις: Διχασμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος με την αντίδρασή του γιου του στην παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη
Σε κόκκινο συναγερμό για τη λειψυδρία κηρύσσεται η Αθήνα την Παρασκευή - Αύριο η Πάτμος και η Λέρος
Μύλος στη Βουλή για Καραναστάση με Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου: «Επιτέλους ανάγωγη, σταμάτα» - «Είσαι Χίτλερ, είσαι αρχιψεύταρος»
Χατζιδάκις: Διχασμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος με την αντίδρασή του γιου του στην παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα