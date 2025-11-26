Μπλόκο στον Ε-65 στήνουν την Κυριακή οι αγρότες της Καρδίτσας

Απόφαση να στήσουν μπλόκο στον Ε-65 αυτή την Κυριακή (30/11) στις 13:00 πήραν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι της Καρδίτσας.Είχε προηγηθεί σύσκεψη των αγροτικών συλλόγων που συγκάλεσε στον Παλαμά η ΕΟΑΣΚ.Ειδικότερα, οι αγροκτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση στην καταβολή πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις τεράστιες ζημιές στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές προϊόντων που «στραγγαλίζουν» τον πρωτογενή τομέα, το χαμένο εισόδημα και για τις αποζημιώσεις από την καταστροφική πλημμύρα του Daniel.Τρακτέρ έχουν βγει ήδη στα χωριά, ενώ από την Κυριακή μέχρι την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, θα στηθούν μπλόκα σε όλη την χώρα, όπως αποφασίστηκε στην πρόσφατη πανελλαδική σύσκεψη που διοργάνωσε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στη Νίκαια.