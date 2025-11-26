Πάτρα: Συνελήφθησαν δύο 17χρονοι για τον τραυματισμό 12χρονου μαθητή από ρίψη κροτίδας

σήμερα

Δύο 17χρονοι συνελήφθησαν σήμερα στην, από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έριξαν μία κροτίδα μέσα σε σχολικό συγκρότημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας ανήλικος μαθητής.Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο 17χρονοι πήγαν στο σχολικό συγκρότημα, όπου εκεί έριξαν μια κροτίδα μπροστά από την αίθουσα του εργαστηρίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο αυτί ένας 12χρονος μαθητής.Στην συνέχεια, ο ανήλικος μαθητής διακομίστηκε στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.Σε βάρος των 17χρονων συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων, επικίνδυνη σωματική βλάβη, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.