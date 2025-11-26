Πάτρα: Συνελήφθησαν δύο 17χρονοι για τον τραυματισμό 12χρονου μαθητή από ρίψη κροτίδας
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Σύλληψη Κροτίδα

Πάτρα: Συνελήφθησαν δύο 17χρονοι για τον τραυματισμό 12χρονου μαθητή από ρίψη κροτίδας

Οι δύο 17χρονοι πήγαν στο σχολικό συγκρότημα, όπου εκεί έριξαν μια κροτίδα μπροστά από την αίθουσα του εργαστηρίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο αυτί ένας 12χρονος μαθητής

Πάτρα: Συνελήφθησαν δύο 17χρονοι για τον τραυματισμό 12χρονου μαθητή από ρίψη κροτίδας
1 ΣΧΟΛΙΟ
Δύο 17χρονοι συνελήφθησαν σήμερα στην Πάτρα, από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έριξαν μία κροτίδα μέσα σε σχολικό συγκρότημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας ανήλικος μαθητής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο 17χρονοι πήγαν στο σχολικό συγκρότημα, όπου εκεί έριξαν μια κροτίδα μπροστά από την αίθουσα του εργαστηρίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο αυτί ένας 12χρονος μαθητής.

Στην συνέχεια, ο ανήλικος μαθητής διακομίστηκε στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σε βάρος των 17χρονων συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων, επικίνδυνη σωματική βλάβη, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Σε κόκκινο συναγερμό για τη λειψυδρία κηρύσσεται η Αθήνα την Παρασκευή - Αύριο η Πάτμος και η Λέρος

Μύλος στη Βουλή για Καραναστάση με Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου: «Επιτέλους ανάγωγη, σταμάτα» - «Είσαι Χίτλερ, είσαι αρχιψεύταρος»

Χατζιδάκις: Διχασμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος με την αντίδρασή του γιου του στην παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Enerwave: το νέο κεφάλαιο της ενέργειας στην Ελλάδα

Enerwave: το νέο κεφάλαιο της ενέργειας στην Ελλάδα

Με όραμα να προσφέρει πρωτοποριακές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, η Enerwave στοχεύει να καταστεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης