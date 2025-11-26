Με όραμα να προσφέρει πρωτοποριακές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, η Enerwave στοχεύει να καταστεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
Πάτρα: Συνελήφθησαν δύο 17χρονοι για τον τραυματισμό 12χρονου μαθητή από ρίψη κροτίδας
Δύο 17χρονοι συνελήφθησαν σήμερα στην Πάτρα, από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έριξαν μία κροτίδα μέσα σε σχολικό συγκρότημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας ανήλικος μαθητής.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο 17χρονοι πήγαν στο σχολικό συγκρότημα, όπου εκεί έριξαν μια κροτίδα μπροστά από την αίθουσα του εργαστηρίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο αυτί ένας 12χρονος μαθητής.
Στην συνέχεια, ο ανήλικος μαθητής διακομίστηκε στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Σε βάρος των 17χρονων συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων, επικίνδυνη σωματική βλάβη, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.
