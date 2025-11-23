Αγρότες και κτηνοτρόφοι ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις - Σήμερα η πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας
Η σύσκεψη είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι
Με τη συμμετοχή αγροτών και κτηνοτρόφων απ’ όλη την Ελλάδα η σημερινή Πανελλαδική Σύσκεψη που οργανώνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας.
Η σύσκεψη είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι και αναμένεται να συζητηθεί η πρόταση για τη δημιουργία ενός ενιαίου Θεσσαλικού μπλόκου, τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου.
