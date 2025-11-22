Σέρρες: Νεκρός ο 86χρονος που αγνοούνταν από το πρωί της Παρασκευής στο Καλόκαστρο
Ο 86χρονος εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή στο Κεφαλοχώρι στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία κοντά σε ένα μαντρί
Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 86χρονου κυνηγού, ο οποίος αγνοούνταν από το πρωί της Παρασκευής σε ορεινή περιοχή στο Καλόκαστρο του Δήμου Ηράκλειας Σερρών.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 86χρονος εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου (22/11) νεκρός σε δύσβατη περιοχή στο Κεφαλοχώρι στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία κοντά σε ένα μαντρί.
Πριν από λίγο ξεκίνησε η επιχείρηση ανάσυρσης της σορούς του. Ο 86χρονος είχε πάει με το μηχανάκι του, όπως το συνήθιζε, από το πρωί της Παρασκευής (21/11) για κυνήγι στην ευρύτερη περιοχή του Καλοκάστρου του Δήμου Ηράκλειας.
Η εξαφάνιση του έγινε αντιληπτή αργά το απόγευμα από την οικογένειά του, η οποία ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές.
Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του από δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.
Οι έρευνες σταμάτησαν, όταν έπεσε το σκοτάδι και ξεκίνησαν και πάλι το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας και με τη συνδρομή εθελοντών διασωστών του ΟΦΚΑΘ με πεζοπόρο τμήμα και drone. Στις έρευνες συμμετείχαν και οι Ομοσπονδιακοί θηροφύλακες της Κ.Ο.Μ.Α.Θ., καθώς και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Σερρών.
Δεν φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
