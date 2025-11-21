Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία
Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία
Για ψυχρή εισβολή και χιόνια στα βόρεια μέσα στο Σαββατοκύριακο, κάνει λόγο ο Μαρουσάκης - Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τους αγρότες
Επιμένει η κακοκαιρία στα δυτικά της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να πλήττουν τα νησιά του Ιονίου, την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο, ενώ ύφεση των φαινομένων αναμένεται αργά τη νύχτα προς το Σάββατο.
Η ΕΜΥ προειδοποιεί ότι οι έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες επηρεάζουν σήμερα Παρασκευή τα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, «επιμένουν μέχρι και το Σάββατο οι επικίνδυνες βροχές-καταιγίδες προς τα δυτικά-βορειοδυτικά τμήματα», ενώ στη συνέχεια η κίνηση πολικής αέριας μάζας από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια θα ρίξει σημαντικά τη θερμοκρασία και θα φέρει χιόνια σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας, πιθανόν και σε χαμηλότερα υψόμετρα στη Δυτική Μακεδονία.
Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας τονίζει ότι «Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα, Άρτα, Κέρκυρα, Θεσπρωτία, Κεφαλονιά και Λευκάδα θα “μουλιάσουν” το επόμενο διήμερο», ενώ παράλληλα επισημαίνεται ότι στις αρχές της νέας εβδομάδας οι συνθήκες παγετού τη νύχτα και το πρωί θα δημιουργήσουν προβλήματα κυρίως στον αγροτικό τομέα.
Όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στον χάρτη της σχετικής εικόνας, ο αθροιστικός υετός από την αρχή της Τρίτης 18/11 έως τις 10:30 της Πέμπτης 20/11 ξεπέρασε κατά τόπους τα 200 χιλιοστά σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου ενώ σε τμήματα της Θεσσαλίας, της Στερεάς, της Πελοποννήσου, της Εύβοιας, της Κρήτης και των νησιών του Αιγαίου δεν καταγράφηκε βροχόπτωση.
Το μεγαλύτερο ύψος αθροιστικού υετού καταγράφηκε στον σταθμό της Κόνιτσας και ήταν ίσο με 246.8 χιλιοστά. Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα, 29 από τους 543 ενεργούς σταθμούς του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ποσοστό ~ 5%) ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά.
Η ΕΜΥ προειδοποιεί ότι οι έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες επηρεάζουν σήμερα Παρασκευή τα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, «επιμένουν μέχρι και το Σάββατο οι επικίνδυνες βροχές-καταιγίδες προς τα δυτικά-βορειοδυτικά τμήματα», ενώ στη συνέχεια η κίνηση πολικής αέριας μάζας από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια θα ρίξει σημαντικά τη θερμοκρασία και θα φέρει χιόνια σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας, πιθανόν και σε χαμηλότερα υψόμετρα στη Δυτική Μακεδονία.
Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας τονίζει ότι «Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα, Άρτα, Κέρκυρα, Θεσπρωτία, Κεφαλονιά και Λευκάδα θα “μουλιάσουν” το επόμενο διήμερο», ενώ παράλληλα επισημαίνεται ότι στις αρχές της νέας εβδομάδας οι συνθήκες παγετού τη νύχτα και το πρωί θα δημιουργήσουν προβλήματα κυρίως στον αγροτικό τομέα.
Τα δύο πρόσωπα του καιρού του τριημέρου 18-20/11/2025 – Πολύ μεγάλα αθροιστικά ύψη υετού στα βορειοδυτικάΔύο πρόσωπα παρουσίασε ο καιρός στην Ελλάδα κατά το τριήμερο Τρίτη 18/11 – Πέμπτη 20/11. Σημαντικές βροχές και ισχυρές καταιγίδες σημειώθηκαν στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας ενώ στα νότια και ανατολικά τα φαινόμενα ήταν πολύ περιορισμένα και μικρής έντασης.
Όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στον χάρτη της σχετικής εικόνας, ο αθροιστικός υετός από την αρχή της Τρίτης 18/11 έως τις 10:30 της Πέμπτης 20/11 ξεπέρασε κατά τόπους τα 200 χιλιοστά σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου ενώ σε τμήματα της Θεσσαλίας, της Στερεάς, της Πελοποννήσου, της Εύβοιας, της Κρήτης και των νησιών του Αιγαίου δεν καταγράφηκε βροχόπτωση.
Το μεγαλύτερο ύψος αθροιστικού υετού καταγράφηκε στον σταθμό της Κόνιτσας και ήταν ίσο με 246.8 χιλιοστά. Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα, 29 από τους 543 ενεργούς σταθμούς του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ποσοστό ~ 5%) ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά.
Ο καιρός σήμεραAναμένονται βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά και στα βόρεια ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες.
Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 5 έως 17 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 9 έως 22, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά από 12 έως 19, στην υπόλοιπη Στερεά από 15 έως 22, στην Πελοπόννησο από 8 έως 23, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 20, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 22, στις Κυκλάδες από 17 έως 22, στα Δωδεκάνησα από 18 έως 23 και στην Κρήτη από 9 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους έως 7 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου.
Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις και κατά διαστήματα βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός το Σάββατο 22 ΝοεμβρίουΣτα δυτικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ισχυρές.
Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα. Λίγα χιόνια θα πέσουν αργά τη νύχτα στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Κυριακή 23 ΝοεμβρίουΣτα δυτικά νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση από το μεσημερι. Στα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές οι οποίες από το απόγευμα θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα στα δυτικά.
Η θερμοκρασία σε πτώση, η οποία στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι αισθητή.
Ειδήσεις σήμερα
Pulse: Στο 30% η ΝΔ με 16 μονάδες προβάδισμα από το ΠΑΣΟΚ - Στο 59% οι θετικές γνώμες για τις ενεργειακές συμφωνίες
Νέος Κόσμος: Βίντεο καταγράφει τις στιγμές πριν από την καταδίωξη και τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 58χρονου
Η Δήμητρα Ματσούκα είναι πολύ στεναχωρημένη, αδικεί τον εαυτό της, λέει ο δικηγόρος της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα