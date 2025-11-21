Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός το Σάββατο 22 Νοεμβρίου

Ο καιρός την Κυριακή 23 Νοεμβρίου

Aναμένονται βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά και στα βόρεια ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες.Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 5 έως 17 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 9 έως 22, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά από 12 έως 19, στην υπόλοιπη Στερεά από 15 έως 22, στην Πελοπόννησο από 8 έως 23, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 20, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 22, στις Κυκλάδες από 17 έως 22, στα Δωδεκάνησα από 18 έως 23 και στην Κρήτη από 9 έως 24 βαθμούς Κελσίου.Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους έως 7 μποφόρ.Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου.Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις και κατά διαστήματα βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου.Στα δυτικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ισχυρές.Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα. Λίγα χιόνια θα πέσουν αργά τη νύχτα στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.Στα δυτικά νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση από το μεσημερι. Στα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές οι οποίες από το απόγευμα θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα στα δυτικά.Η θερμοκρασία σε πτώση, η οποία στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι αισθητή.