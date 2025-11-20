Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Θεσσαλονίκη: Αθώος ο 27χρονος που ξυλοκοπήθηκε επειδή έκλεισε ραντεβού με 14χρονη - «Με χτυπούσαν και με έλεγαν παιδεραστή»
Τι υποστήριξε στο δικαστήριο - Εκτιμάται ότι το προφίλ με το οποίο συνομιλούσε ο 27χρονος και κανόνισε τη συνάντηση ήταν ψεύτικο
Αθώος κρίθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ο 27χρονος που έκλεισε ερωτικό ραντεβού με 14χρονη και συνελήφθη όταν κατήγγειλε ξυλοδαρμό από ομάδα ατόμων.
Ο κατηγορούμενος, ο οποίος δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία, απαλλάχτηκε από την κατηγορία της προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους. Σημειώνεται ότι στις Αρχές δεν εμφανίστηκε κάποια ανήλικη για να υποβάλει καταγγελία.
Ο 27χρονος είναι γνωστός στις διωκτικές Αρχές, καθώς πριν από λίγα χρόνια είχε καταδικαστεί για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανήλικη 14 ετών.
Η επίδικη υπόθεση απασχόλησε τις Αρχές από το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, όταν ο ίδιος μετέβη στο αστυνομικό τμήμα και είπε στους αστυνομικούς ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και ληστείας από περίπου 20 άτομα, τη στιγμή που καθόταν σε παγκάκι στην περιοχή της Πολίχνης. Ο ίδιος παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι είχε κλείσει ραντεβού, μέσω εφαρμογής κοινωνικών δικτύων, με ανήλικη 14 ετών.
Στην απολογία του ενώπιον του δικαστηρίου ο 27χρονος επιχείρησε να δικαιολογήσει την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε πως επρόκειτο για 14χρονη, παρότι ο ίδιος το είχε παραδεχθεί κατά την προανάκριση.
Ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι δέχθηκε μήνυμα από την ανήλικη στο Facebook και ότι εκείνη προσπάθησε να τον προσεγγίσει. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, του έστειλε βίντεο με τον εαυτό της, ωστόσο ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε την ηλικία της.
«Στην αρχή μου είπε ότι ήταν 14 ετών αλλά μετά έλεγε άλλα», υποστήριξε, συμπληρώνοντας ότι είχαν κανονίσει ερωτική συνεύρεση έναντι αμοιβής 70 ευρώ και στη συνέχεια συμφώνησαν στα 10 ευρώ.
«Πράγματι είπα στην αστυνομία ότι ήταν 14 ετών όταν απολογήθηκα. Δεν μου το είχε πει όμως ξεκάθαρα. Μου έλεγε στην αρχή ότι είναι 14 ετών, αλλά μετά μου έλεγε άλλα. Δεν ήταν σίγουρο. Μου άρεσε αυτή η κοπέλα και ήθελα να βρεθώ μαζί της. Μετά την καταδίκη μου για βιασμό έχω αλλάξει τη ζωή μου. Είμαι μάγειρας και δουλεύω σεζόν», είπε.
Σχετικά με το περιστατικό που κατήγγειλε ότι σημειώθηκε εκείνο το βράδυ, υποστήριξε ότι περίμενε στο παγκάκι για να βρεθεί με την ανήλικη, όταν εμφανίστηκε μια ομάδα 20 ατόμων και άρχισε να τον χτυπά. «Μου φώναζαν ότι είμαι παιδεραστής όταν με χτυπούσαν. Δεν ξέρω αν γνώριζαν ότι είχα καταδικαστεί για βιασμό. Δεν είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους αλλά φορούσαν κουκούλα», είπε.
Κατά τη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας ο 27χρονος εμφανίστηκε ξαφνιασμένος που, ενώ κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού, βρέθηκε κατηγορούμενος επειδή έκλεισε ερωτικό ραντεβού με 14χρονη.
Σημειώνεται ότι για την υπόθεση δεν έχει υποβληθεί καταγγελία από ανήλικη, ενώ εκτιμάται ότι το προφίλ με το οποίο συνομιλούσε ο 27χρονος και κανόνισε τη συνάντηση ήταν ψεύτικο.
«Με φώναζαν παιδεραστή και με χτυπούσαν»
