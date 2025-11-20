Αγέλη λύκων πλησιάζει χωριό της Χαλκιδικής - Προβληματισμένοι οι κάτοικοι στα Ελαιοχώρια

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι η εμφάνιση λύκων είναι συχνό φαινόμενο - Οι ειδικοί σημειώνουν ότι είναι θετικό το γεγονός ότι πρόκειται για αγέλη