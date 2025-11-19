Μάριος Θεμιστοκλέους: Τα διαθέσιμα ραντεβού με γιατρούς έχουν αυξηθεί από τα 4 εκατ. στα 10 εκατομμύρια

Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους μίλησε σήμερα (19 Νοεμβρίου 2025) στην εκπομπή «Αταίριαστοι» της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ για τα τρέχοντα θέματα που αφορούν στον τομέα υγείας στη χώρα. Αναφορικά με τη μεταρρύθμιση των ραντεβού για την πρόσβαση στο ΕΣΥ είπε:«Το ΕΣΥ όχι μόνο δεν καταρρέει αλλά είναι στην καλύτερή του φάση» τόνισε αναφερόμενος στη μεγάλη μεταρρύθμιση που έχει ήδη υλοποιηθεί με την αύξηση των διαθέσιμων ραντεβού από 4 εκατομμύρια σε 10 εκατομμύρια. «Για εμάς δεν υπάρχουν πολίτες απομακρυσμένοι ή μη. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχει πλέον η δυνατότητα για τον πολίτη να βρει διαθέσιμο ραντεβού σε μικρό διάστημα για τις περισσότερες ειδικότητες. Η ντροπή των μεγάλων αναμονών των προηγούμενων δεκαετιών, για μήνες ολόκληρους, αποτελεί μακρινό παρελθόν. Είναι ένα στοίχημα κοινωνικό που κερδίσαμε με σχέδιο και εφαρμοσμένες πολιτικές».«Στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης όπου κάποιοι θεωρούν ότι τα συστήματα υγείας είναι προηγμένα, οι αναμονές για ραντεβού είναι πολύ μεγαλύτερες από ότι στη χώρα μας». Παράλληλα, ο κος Θεμιστοκλέους υπενθύμισε τους τρεις εύκολους τρόπους κλεισίματος ραντεβού, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1566, του myhealth app και της ιστοσελίδας finddoctors.gov.grΑναφορικά με την αξιολόγηση μέσω SMS:«Τα πιο πρόσφατα στοιχεία ανεβάζουν τη γενική βαθμολογία που, πλέον, φτάνει στο 4.06 στα 5. Διαθέτουμε τις απαντήσεις 22.000 πολιτών. Το κυριότερο πρόβλημα που επισημαίνουν –το οποίο αποτελεί πρόβλημα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο- είναι η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, πάνω στο οποίο εργαζόμαστε για να δώσουμε λύσεις και να βελτιώσουμε την κατάσταση».Αναφορικά με τις ευρύτερες κομβικές αλλαγές στο ΕΣΥ:«Με τη χρήση της ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης έχει μειωθεί ο χρόνος αναμονής, μια αλλαγή που στην πράξη δείχνει πόσο σεβόμαστε τον πολίτη και πόση αξία δίνουμε στην άρτια εξυπηρέτησή του. Τέλος υλοποιούμε ένα ευρύ πρόγραμμα ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των υποδομών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, στα Κέντρα Υγείας και στα Νοσοκομεία».