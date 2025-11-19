Θεσσαλονίκη: Γνωστός στις Αρχές ο 27χρονος που έκλεισε ερωτικό ραντεβού με 14χρονη - Κατήγγειλε ληστεία και συνελήφθη
Θεσσαλονίκη: Γνωστός στις Αρχές ο 27χρονος που έκλεισε ερωτικό ραντεβού με 14χρονη - Κατήγγειλε ληστεία και συνελήφθη
Ομάδα 20 περίπου ατόμων τον εντόπισαν και αφού τον ξυλοκόπησαν του αφαίρεσαν κινητό τηλέφωνο
Ποινική δίωξη για προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 27χρονου που συνελήφθη όταν κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ληστείας, ωστόσο αποκαλύφθηκε ότι είχε κανονίσει να συναντηθεί με μια 14χρονη σε πάρκο της δυτικής Θεσσαλονίκης.
Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις Αρχές. Όπως προέκυψε, ο 27χρονος έχει ήταν γνώριμος των Αρχών για συναφή αδικήματα.
Ο κατηγορούμενος κατήγγειλε αρχικά ότι το βράδυ της περασμένης Δευτέρας 17 Νοεμβρίου ενώ καθόταν σε παγκάκι στην περιοχή της Πολίχνης, ομάδα 20 περίπου ατόμων τον εντόπισαν και αφού τον ξυλοκόπησαν του αφαίρεσαν κινητό τηλέφωνο και πορτοφόλι που περιείχε χρηματικό ποσό, χρεωστική κάρτα και προσωπικό του έγγραφο.
Ωστόσο, από τις έρευνες των αστυνομικών προέκυψε ότι ο 27χρονος είχε κανονίσει να συναντηθεί στο σημείο με μια 14χρονη έπειτα από μεταξύ τους επικοινωνία μέσω Facebook, με σκοπό την ερωτική συνεύρεση κι ενώ γνώριζε την ηλικία της.
Ετσι οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά του πέρασαν χειροπέδες ενώ η υπόθεση εξακολουθεί να ερευνάται.
Σημειώνεται ότι στις Αρχές δεν έχει φτάσει καταγγελία ανήλικης για το περιστατικό. Η υπόθεσή του στο δικαστήριο αναβλήθηκε για αύριο και ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος ως τότε.
