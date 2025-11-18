Καρέ - καρέ η απόπειρα διάρρηξης σε επιχείρηση στα Χανιά – Δείτε βίντεο
Οι δράστες έγιναν αντιληπτοί από περιαστικό που κάλεσε την Αστυνομία
Θρασύτατοι κακοποιοί, φορώντας κουκούλες και με λοστό στα χέρια, αποπειράθηκαν να διαρρήξουν επιχείρηση με ιατρικό εξοπλισμό στα Χανιά.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει το zarpanews.gr, πρόκειται για δύο άτομα που κινούνταν για αρκετή ώρα πέριξ του καταστήματος και έλεγχαν την περιοχή, προκειμένου να βρουν τον κατάλληλο χρόνο για να μπορέσουν να δράσουν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τους περαστικούς.
Δείτε τις κινήσεις των δραστών στο βίντεο που ακολουθεί:
Οι δράστες πέρασαν από το κατάστημα αρκετές φορές, με τις κινήσεις τους να καταγράφονται από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έγιναν αντιληπτοί από περαστικό που εκείνη την ώρα βρέθηκε μπροστά από το σημείο και ειδοποίησε το 100.
Οι δύο κακοποιοί τράπηκαν σε φυγή, ωστόσο η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό τους, αξιοποιώντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.
