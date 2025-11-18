Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Ιδού το γιότ των 25 εκατ. που κάηκε στον Πειραιά (+video)
Δείτε πως ήταν ένα από τα τέσσερά σκάφη που βυθίστηκε από φωτιά πριν από λίγες ημέρες στην μαρίνα Ζέας… Aποκλειστικές εικόνες του Newsauto.
Πριν από λίγες ημέρες τυλίχτηκαν στις φλόγες και βυθίστηκαν τέσσερα σκάφη στην μαρίνα Ζέας. Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα από ένα ξύλινο ιστιοφόρο το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες εκτελούσε τουριστικά δρομολόγια από και προς την Αίγινα.
Το σκάφος ήταν δεμένο και η φωτιά λόγω των υλικών επεκτάθηκε γρήγορα σε διπλανά σκάφη. Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών που κατέφθασαν με 8 οχήματα αλλά και τη βοήθεια με τα πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος, δεν κατέστη δυνατόν να σωθούν.
