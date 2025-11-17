Εορταγορά υποστήριξης της ΠΝΟΗΣ - Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού στις 29 και 30 Νοεμβρίου στου Ψυρρή

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΠΝΟΗ - PNOE (@pnoe.gr)

Κλείσιμο

Το Σωματείο «ΠΝΟΗ – Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού» σε συνεργασία με το «Μάτι» διοργανώνει εορταγορά στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2025, με σκοπό την ενίσχυση του έργου του Σωματείου.Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο κατάστημα «ΜΑΤΙ» (Μιαούλη 9, Ψυρρή - εντός Στοάς), πλησίον του σταθμού μετρό Μοναστηράκι, και θα είναι ανοιχτή για το κοινό από τιςκαι τις δύο ημέρες.Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τα ξεχωριστά κεραμικά διακοσμητικά και χρηστικά αντικείμενα της καταξιωμένης κεραμίστριαςΚάθε αγορά συμβάλλει άμεσα στη στήριξη των οικογενειών και των παιδιών που αντιμετωπίζουν κρίσιμες στιγμές κατά την νοσηλεία τους σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.Το Σωματείο «ΠΝΟΗ – Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού» ιδρύθηκεαπό γονείς με προσωπικές εμπειρίες νοσηλείας παιδιών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, παιδιάτρους και από άτομα με εμπειρία στον εθελοντισμό, με στόχο κάθε νεογνό, κάθε βρέφος και κάθε παιδί στην Ελλάδα που χρειάζεται νοσηλεία σε ΜΕΘ, να έχει την καλύτερη δυνατή ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα με την πλέον σύγχρονη τεχνολογική υποστήριξη.- συμβάλλει στην ανανέωση και στον εμπλουτισμό του εξοπλισμού των ΜΕΘ νεογνών και παιδιών στα Δημόσια Νοσοκομεία,- συμβάλλει σε συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείων Παίδων στην κάλυψη αναγκών που μπορεί να προκύψουν κατά την νοσηλεία, καθώς και κατά την αποθεραπεία και αποκατάσταση μετά την έξοδο από το Νοσοκομείο,- υποστηρίζει την συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επιμόρφωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των ΜΕΘ με την κάλυψη της συμμετοχής σε συνέδρια και σε άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις,- υποστηρίζει υλικά τις οικογένειες των μικρών ασθενών, παρέχοντας την διαμονή σε γονείς από την περιφέρεια που τα παιδιά τους νοσηλεύονται σε ΜΕΘ στα Νοσοκομεία της Αττικής, σε ξενοδοχείο πλησίον των Νοσοκομείων.Επίσης, στόχος του Σωματείου είναι η εκπαίδευση του κοινού στις απαραίτητες βασικές γνώσεις για την σωστή και ασφαλή αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών υγείας - ενηλίκων, παιδιών και βρεφών - που έχουν ανάγκη άμεσης παροχής πρώτων βοηθειών.