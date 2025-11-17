Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Εορταγορά υποστήριξης της ΠΝΟΗΣ - Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού στις 29 και 30 Νοεμβρίου στου Ψυρρή
Εορταγορά υποστήριξης της ΠΝΟΗΣ - Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού στις 29 και 30 Νοεμβρίου στου Ψυρρή
Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο κατάστημα «ΜΑΤΙ» (Μιαούλη 9, Ψυρρή - εντός Στοάς), πλησίον του σταθμού μετρό Μοναστηράκι, και θα είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 11:00 έως τις 17:00 και τις δύο ημέρες
Το Σωματείο «ΠΝΟΗ – Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού» σε συνεργασία με το «Μάτι» διοργανώνει εορταγορά στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2025, με σκοπό την ενίσχυση του έργου του Σωματείου.
Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο κατάστημα «ΜΑΤΙ» (Μιαούλη 9, Ψυρρή - εντός Στοάς), πλησίον του σταθμού μετρό Μοναστηράκι, και θα είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 11:00 έως τις 17:00 και τις δύο ημέρες.
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τα ξεχωριστά κεραμικά διακοσμητικά και χρηστικά αντικείμενα της καταξιωμένης κεραμίστριας Ρόδης Κωνσταντόγλου.
Κάθε αγορά συμβάλλει άμεσα στη στήριξη των οικογενειών και των παιδιών που αντιμετωπίζουν κρίσιμες στιγμές κατά την νοσηλεία τους σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
Το Σωματείο «ΠΝΟΗ – Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού» ιδρύθηκε πριν από 34 χρόνια από γονείς με προσωπικές εμπειρίες νοσηλείας παιδιών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, παιδιάτρους και από άτομα με εμπειρία στον εθελοντισμό, με στόχο κάθε νεογνό, κάθε βρέφος και κάθε παιδί στην Ελλάδα που χρειάζεται νοσηλεία σε ΜΕΘ, να έχει την καλύτερη δυνατή ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα με την πλέον σύγχρονη τεχνολογική υποστήριξη.
Γι’ αυτό και η «ΠΝΟΗ»:
- συμβάλλει στην ανανέωση και στον εμπλουτισμό του εξοπλισμού των ΜΕΘ νεογνών και παιδιών στα Δημόσια Νοσοκομεία,
- συμβάλλει σε συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείων Παίδων στην κάλυψη αναγκών που μπορεί να προκύψουν κατά την νοσηλεία, καθώς και κατά την αποθεραπεία και αποκατάσταση μετά την έξοδο από το Νοσοκομείο,
- υποστηρίζει την συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επιμόρφωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των ΜΕΘ με την κάλυψη της συμμετοχής σε συνέδρια και σε άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις,
- υποστηρίζει υλικά τις οικογένειες των μικρών ασθενών, παρέχοντας την διαμονή σε γονείς από την περιφέρεια που τα παιδιά τους νοσηλεύονται σε ΜΕΘ στα Νοσοκομεία της Αττικής, σε ξενοδοχείο πλησίον των Νοσοκομείων.
Επίσης, στόχος του Σωματείου είναι η εκπαίδευση του κοινού στις απαραίτητες βασικές γνώσεις για την σωστή και ασφαλή αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών υγείας - ενηλίκων, παιδιών και βρεφών - που έχουν ανάγκη άμεσης παροχής πρώτων βοηθειών.
Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο κατάστημα «ΜΑΤΙ» (Μιαούλη 9, Ψυρρή - εντός Στοάς), πλησίον του σταθμού μετρό Μοναστηράκι, και θα είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 11:00 έως τις 17:00 και τις δύο ημέρες.
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τα ξεχωριστά κεραμικά διακοσμητικά και χρηστικά αντικείμενα της καταξιωμένης κεραμίστριας Ρόδης Κωνσταντόγλου.
Κάθε αγορά συμβάλλει άμεσα στη στήριξη των οικογενειών και των παιδιών που αντιμετωπίζουν κρίσιμες στιγμές κατά την νοσηλεία τους σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
Το Σωματείο «ΠΝΟΗ – Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού» ιδρύθηκε πριν από 34 χρόνια από γονείς με προσωπικές εμπειρίες νοσηλείας παιδιών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, παιδιάτρους και από άτομα με εμπειρία στον εθελοντισμό, με στόχο κάθε νεογνό, κάθε βρέφος και κάθε παιδί στην Ελλάδα που χρειάζεται νοσηλεία σε ΜΕΘ, να έχει την καλύτερη δυνατή ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα με την πλέον σύγχρονη τεχνολογική υποστήριξη.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Γι’ αυτό και η «ΠΝΟΗ»:
- συμβάλλει στην ανανέωση και στον εμπλουτισμό του εξοπλισμού των ΜΕΘ νεογνών και παιδιών στα Δημόσια Νοσοκομεία,
- συμβάλλει σε συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείων Παίδων στην κάλυψη αναγκών που μπορεί να προκύψουν κατά την νοσηλεία, καθώς και κατά την αποθεραπεία και αποκατάσταση μετά την έξοδο από το Νοσοκομείο,
- υποστηρίζει την συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επιμόρφωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των ΜΕΘ με την κάλυψη της συμμετοχής σε συνέδρια και σε άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις,
- υποστηρίζει υλικά τις οικογένειες των μικρών ασθενών, παρέχοντας την διαμονή σε γονείς από την περιφέρεια που τα παιδιά τους νοσηλεύονται σε ΜΕΘ στα Νοσοκομεία της Αττικής, σε ξενοδοχείο πλησίον των Νοσοκομείων.
Επίσης, στόχος του Σωματείου είναι η εκπαίδευση του κοινού στις απαραίτητες βασικές γνώσεις για την σωστή και ασφαλή αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών υγείας - ενηλίκων, παιδιών και βρεφών - που έχουν ανάγκη άμεσης παροχής πρώτων βοηθειών.
Γι’ αυτό και η «ΠΝΟΗ» διοργανώνει σεμινάρια Καρδιοαναπνευστικής Ανάνηψης (CPR) και Πρώτων Βοηθειών. Το Σωματείο συντηρείται από δωρεές ιδρυμάτων, εταιρειών, τραπεζών, ιδιωτών, δωρεές εις μνήμην, συνδρομές μελών και έσοδα από εκδηλώσεις. Είναι μέλος της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» από το 1996.
Περισσότερες πληροφορίες: www.pnoe.gr
Περισσότερες πληροφορίες: www.pnoe.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Πήραν πάνω από €300.000 οι δράστες για το συμβόλαιο θανάτου του Γιάννη Λάλα - Ψάχνουν τον εντολέα
Αλαφούζος για όλα: Έχουμε μάθει από τα λάθη μας, θα προχωρήσουμε όμως μπροστά και θα αναγεννηθούμε - Τι είπε για διοικητικά, Γιοβάνοβιτς και ΕΠΟ
Έρχονται διαδοχικά κύματα βροχών στη δυτική Ελλάδα, προειδοποιεί ο Αρναούτογλου - Πού χρειάζεται προσοχή
Πήραν πάνω από €300.000 οι δράστες για το συμβόλαιο θανάτου του Γιάννη Λάλα - Ψάχνουν τον εντολέα
Αλαφούζος για όλα: Έχουμε μάθει από τα λάθη μας, θα προχωρήσουμε όμως μπροστά και θα αναγεννηθούμε - Τι είπε για διοικητικά, Γιοβάνοβιτς και ΕΠΟ
Έρχονται διαδοχικά κύματα βροχών στη δυτική Ελλάδα, προειδοποιεί ο Αρναούτογλου - Πού χρειάζεται προσοχή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα