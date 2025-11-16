Ένα σύστημα παρακολούθησης της γλυκόζης στο αίμα που συνδυάζει ευκολία στη χρήση, αξιοπιστία, και έξυπνες λειτουργίες, ιδανικό για όσους θέλουν να έχουν τον έλεγχο του διαβήτη τους κάθε μέρα.
Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη - Εκκενώθηκε πολυκατοικία, δύο άτομα στο νοσοκομείο
Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη - Εκκενώθηκε πολυκατοικία, δύο άτομα στο νοσοκομείο
Μία γυναίκα που υπέστη εγκαύματα και ο γιος της που εισέπνευσε καπνό μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αγίων Πάντων, στη Θεσσαλονίκη.
Για την κατάσβεση της φωτιάς, που προκλήθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στην κουζίνα του διαμερίσματος, έσπευσαν στο σημείο δύο πυροσβεστικά οχήματα με οκτώ πυροσβέστες.
Μία γυναίκα που υπέστη εγκαύματα και ο γιος της που εισέπνευσε καπνό μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, που προκάλεσε μικρής έκτασης ζημιές στο διαμέρισμα, η πολυκατοικία εκκενώθηκε.
Για την κατάσβεση της φωτιάς, που προκλήθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στην κουζίνα του διαμερίσματος, έσπευσαν στο σημείο δύο πυροσβεστικά οχήματα με οκτώ πυροσβέστες.
Μία γυναίκα που υπέστη εγκαύματα και ο γιος της που εισέπνευσε καπνό μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, που προκάλεσε μικρής έκτασης ζημιές στο διαμέρισμα, η πολυκατοικία εκκενώθηκε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα