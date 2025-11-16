Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη - Εκκενώθηκε πολυκατοικία, δύο άτομα στο νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ
Πυρκαγιά Φωτιά Θεσσαλονίκη

Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη - Εκκενώθηκε πολυκατοικία, δύο άτομα στο νοσοκομείο

Μία γυναίκα που υπέστη εγκαύματα και ο γιος της που εισέπνευσε καπνό μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αγίων Πάντων, στη Θεσσαλονίκη.

Για την κατάσβεση της φωτιάς, που προκλήθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στην κουζίνα του διαμερίσματος, έσπευσαν στο σημείο δύο πυροσβεστικά οχήματα με οκτώ πυροσβέστες.

Μία γυναίκα που υπέστη εγκαύματα και ο γιος της που εισέπνευσε καπνό μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, που προκάλεσε μικρής έκτασης ζημιές στο διαμέρισμα, η πολυκατοικία εκκενώθηκε.

