Κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα ετοιμάζουν οι αγρότες - «Θα κάνουμε Χριστούγεννα στους δρόμους»

Σχετικά με το ενδεχόμενο ενός lockdown για την καταπολέμηση της ζωονόσου, ο Κώστας Τσιάρας ανέφερε πως «όταν ένας ιός έχει διάρκεια ζωής 6 μήνες, θα έπρεπε να μιλάμε για ένα lockdown που να ξεπερνά τους 6 μήνες».