Ένα σύστημα παρακολούθησης της γλυκόζης στο αίμα που συνδυάζει ευκολία στη χρήση, αξιοπιστία, και έξυπνες λειτουργίες, ιδανικό για όσους θέλουν να έχουν τον έλεγχο του διαβήτη τους κάθε μέρα.
Κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα ετοιμάζουν οι αγρότες - «Θα κάνουμε Χριστούγεννα στους δρόμους»
Κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα ετοιμάζουν οι αγρότες - «Θα κάνουμε Χριστούγεννα στους δρόμους»
Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις για ενισχύσεις, αποζημιώσεις και τιμές προϊόντων, ενώ ο Κώστας Τσιάρας ανακοίνωσε ότι οι καθυστερημένες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ θα γίνουν στα τέλη Νοεμβρίου
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων σε ολόκληρη τη χώρα, με τους παραγωγούς να δηλώνουν έτοιμοι να βγουν στους δρόμους νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Σταθμός για τις τελικές αποφάσεις η πανελλαδική σύσκεψη, που έχει αποφασιστεί από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοέμβρη, στη Νίκαια της Λάρισας.
Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται πανθεσσαλική σύσκεψη αγροτών στα Φάρσαλα, όπου θα αποφασιστεί το χρονοδιάγραμμα κινητοποιήσεων.
Στις 23 Νοεμβρίου στη Νίκαια του Δήμου Κιλελέρ θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη, όπου θα παρθούν οι τελικές αποφάσεις για πότε και πού θα στηθούν τα μπλόκα.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-de9zjewza7e9)
«Έχουμε ξεκαθαρίσει σε κάθε κατεύθυνση ότι υπάρχουν συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατέθεσα τα έγγραφα στο ελληνικό Κοινοβούλιο ότι πρέπει να ενσωματωθούν συγκεκριμένοι έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή. Αυτό προϋποθέτει χρόνο και δημιουργεί λόγο καθυστερήσεων. Το μείζον είναι να μην μπουν σε διακινδύνευση οι ευρωπαϊκοί πόροι. Δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί ,ότι ο πρωτογενής τομέας θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς τη ροή των ευρωπαϊκών πόρων».
«Αντιμετωπίζουμε μία παθογένεια για την οποία κάνουμε τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών. Θεωρώ ότι θα αποβεί υπέρ αυτών των ανθρώπων, γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα λειτουργεί με διαφάνεια και δικαιοσύνη και οι ενδεχομένως πόροι που περισσεύουν θα μπορούσαν να αναδιανεμηθούν σε αυτούς τους έντιμους ανθρώπους».
Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κώστας Τσιάρας τόνισε πως αυτές θα καταβληθούν στα τέλη Νοεμβρίου.
«Για εμάς δεν υπάρχει plan b. Στόχος μας είναι να κλείσουμε αυτό τον κύκλο, όπως ακριβώς έχουμε πει, γιατί υπάρχει δρομολόγηση και συνέχεια άλλων πληρωμών. Ακολουθούμε συγκεκριμένο μοντέλο, οι έλεγχοι δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν».
«Θα κάνουμε Χριστούγεννα στους δρόμους»Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και στη Θεσσαλία αντιδρούν για τις ενισχύσεις και αποζημιώσεις, τις σοβαρές επιπτώσεις που έχει προκαλέσει η ευλογιά των αιγοπροβάτων στην κτηνοτροφία, καθώς και τις τιμές των προϊόντων που παραμένουν, όπως λένε εξευτελιστικές. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί κατέθεσαν υπόμνημα στους υπουργούς Τσιάρα και Χατζηδάκη, ωστόσο όπως καταγγέλλουν δεν έλαβαν ημερομηνία για τις πληρωμές και βρίσκονται σε άγνοια, ενώ την ίδια ώρα βασικά προϊόντα όπως το σκληρό σιτάρι και το βαμβάκι πωλούνται σε τιμές-κοροϊδία: Μόλις 19 λεπτά το κιλό το σιτάρι και 39 λεπτά το βαμβάκι.
Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται πανθεσσαλική σύσκεψη αγροτών στα Φάρσαλα, όπου θα αποφασιστεί το χρονοδιάγραμμα κινητοποιήσεων.
Στις 23 Νοεμβρίου στη Νίκαια του Δήμου Κιλελέρ θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη, όπου θα παρθούν οι τελικές αποφάσεις για πότε και πού θα στηθούν τα μπλόκα.
«Τέλη Νοεμβρίου οι πληρωμές»«Ακούω και πιστεύω, ότι έχουν βάση τα παράπονα των αγροτών κυρίως για έναν λόγο, την καθυστέρηση των πληρωμών των επιδοτήσεων. Πρέπει όμως να δούμε τη μεγάλη εικόνα για να απαντήσουμε πειστικά», είπε στο MEGA ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.
«Έχουμε ξεκαθαρίσει σε κάθε κατεύθυνση ότι υπάρχουν συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατέθεσα τα έγγραφα στο ελληνικό Κοινοβούλιο ότι πρέπει να ενσωματωθούν συγκεκριμένοι έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή. Αυτό προϋποθέτει χρόνο και δημιουργεί λόγο καθυστερήσεων. Το μείζον είναι να μην μπουν σε διακινδύνευση οι ευρωπαϊκοί πόροι. Δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί ,ότι ο πρωτογενής τομέας θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς τη ροή των ευρωπαϊκών πόρων».
«Αντιμετωπίζουμε μία παθογένεια για την οποία κάνουμε τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών. Θεωρώ ότι θα αποβεί υπέρ αυτών των ανθρώπων, γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα λειτουργεί με διαφάνεια και δικαιοσύνη και οι ενδεχομένως πόροι που περισσεύουν θα μπορούσαν να αναδιανεμηθούν σε αυτούς τους έντιμους ανθρώπους».
Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κώστας Τσιάρας τόνισε πως αυτές θα καταβληθούν στα τέλη Νοεμβρίου.
«Για εμάς δεν υπάρχει plan b. Στόχος μας είναι να κλείσουμε αυτό τον κύκλο, όπως ακριβώς έχουμε πει, γιατί υπάρχει δρομολόγηση και συνέχεια άλλων πληρωμών. Ακολουθούμε συγκεκριμένο μοντέλο, οι έλεγχοι δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν».
«Αυτή τη στιγμή ευρωπαϊκό εμβόλιο για την ευλογιά δεν υπάρχει»«Αυτή τη στιγμή ευρωπαϊκό εμβόλιο για την ευλογιά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία ευρωπαϊκή χώρα που να έχει εφαρμόσει το εμβόλιο. Οι χώρες που έχουν εφαρμόσει το εμβόλιο πέραν των 10 ετών βρίσκονται σε μόνιμη ενδημική πραγματικότητα σε ότι αφορά την ευλογιά. Δεν είπα ποτέ ότι εμβόλιο δεν θα γίνει, έχω πει ότι υπάρχει επιστημονική επιτροπή που αποφασίζει γι’ αυτό», ανέφερε σχετικά με το εμβόλιο της ευλογιάς.
Σχετικά με το ενδεχόμενο ενός lockdown για την καταπολέμηση της ζωονόσου, ο Κώστας Τσιάρας ανέφερε πως «όταν ένας ιός έχει διάρκεια ζωής 6 μήνες, θα έπρεπε να μιλάμε για ένα lockdown που να ξεπερνά τους 6 μήνες».
Ειδήσεις σήμερα:
Στον Μητσοτάκη ο Ζελένσκι - Αναμένεται η υπογραφή της ενεργειακής συμφωνίας
Πέθανε ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Σταμάτης
Πότε έρχεται κακοκαιρία στη χώρα μας, πού θα βρέξει τις επόμενες μέρες - Τι λένε οι μετεωρολόγοι
Ειδήσεις σήμερα:
Στον Μητσοτάκη ο Ζελένσκι - Αναμένεται η υπογραφή της ενεργειακής συμφωνίας
Πέθανε ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Σταμάτης
Πότε έρχεται κακοκαιρία στη χώρα μας, πού θα βρέξει τις επόμενες μέρες - Τι λένε οι μετεωρολόγοι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα