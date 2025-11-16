Ένα σύστημα παρακολούθησης της γλυκόζης στο αίμα που συνδυάζει ευκολία στη χρήση, αξιοπιστία, και έξυπνες λειτουργίες, ιδανικό για όσους θέλουν να έχουν τον έλεγχο του διαβήτη τους κάθε μέρα.
Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν αύριο από τις 2 το μεσημέρι
Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν αύριο από τις 2 το μεσημέρι
Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση
Κλείνουν αύριο το μεσημέρι κεντρικοί σταθμοί του Μετρό με εντολή της αστυνομίας λόγω της πορείας του Πολυτεχνείου.
Ειδικότερα, αύριο, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, θα κλείσουν στις 2 το μεσημέρι οι σταθμοί του Μετρό ΟΜΟΝΟΙΑ (Γραμμές 1 & 2), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.
Με εντολή της ΕΛΑΣ αύριο, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, θα κλείσουν στις 2 το μεσημέρι οι σταθμοί του Μετρό ΟΜΟΝΟΙΑ (Γραμμές 1 & 2), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.
Οι συρμοί θα διέρχονται από τους παραπάνω σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
Ειδικότερα, αύριο, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, θα κλείσουν στις 2 το μεσημέρι οι σταθμοί του Μετρό ΟΜΟΝΟΙΑ (Γραμμές 1 & 2), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.
Με εντολή της ΕΛΑΣ αύριο, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, θα κλείσουν στις 2 το μεσημέρι οι σταθμοί του Μετρό ΟΜΟΝΟΙΑ (Γραμμές 1 & 2), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.
Οι συρμοί θα διέρχονται από τους παραπάνω σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
Ειδήσεις σήμερα:
Παραγουανός τερματοφύλακας προκαλεί Βραζιλιάνο πριν το χτύπημα πέναλτι και εκείνος τον... γελοιοποιεί με εκτέλεση «Πανένκα» - Βίντεο
Ελιγμό για να αποφύγει σκύλο έκανε ο οδηγός του λεωφορείου που ανατράπηκε στον Βόλο - «Χάθηκε το φως από τα μάτια μας» λένε οι επιβάτες
Game of Thrones στο Πακιστάν: Παιχνίδια εξουσίας, μαύρη μαγεία, κατασκοπεία, μία ραδιούργα σύζυγος και ένας εθνικός ήρωας στη φυλακή
Παραγουανός τερματοφύλακας προκαλεί Βραζιλιάνο πριν το χτύπημα πέναλτι και εκείνος τον... γελοιοποιεί με εκτέλεση «Πανένκα» - Βίντεο
Ελιγμό για να αποφύγει σκύλο έκανε ο οδηγός του λεωφορείου που ανατράπηκε στον Βόλο - «Χάθηκε το φως από τα μάτια μας» λένε οι επιβάτες
Game of Thrones στο Πακιστάν: Παιχνίδια εξουσίας, μαύρη μαγεία, κατασκοπεία, μία ραδιούργα σύζυγος και ένας εθνικός ήρωας στη φυλακή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα