ΕΟΔΥ: Έξι θάνατοι από Covid-19 και ένας από γρίπη, την τελευταία εβδομάδα

Κατά την τελευταία εβδομάδα δεν καταγράφηκε νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ καταγράφηκε ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.Επιπλέον, δηλώθηκε αναδρομικά ένα σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, με ημερομηνία εισαγωγής εντός της προηγούμενη εβδομάδας.Συνολικά, τις τελευταίες πέντε εβδομάδες μεταξύ 778 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 19 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης τύπου Α.Από τα 17 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 12 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και πέντε ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3).Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), ενώ στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI η θετικότητα βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, με ανίχνευση σποραδικών μόνο θετικών δειγμάτων.Ο ΕΟΔΥ τονίζει ότι τόσο η γρίπη όσο και η λοίμωξη Covid-19 σχετίζονται με σημαντικό αριθμό θανάτων μεταξύ σοβαρών περιστατικών, με τη λοίμωξη Covid-19 να υπερτερεί έναντι της γρίπης. Συστήνεται, τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις για εμβολιασμό, ιδιαίτερα εκείνοι που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών εκβάσεων (ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα), να εμβολιάζονται για τα δύο νοσήματα.