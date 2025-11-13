Προσωρινό «λουκέτο» σε 9 ακόμη καταστήματα λόγω υπέρβασης κοινόχρηστου χώρου βάζει ο Δήμος Αθηναίων
«Στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα, θα είμαστε όμως αυστηροί με όσους παρανομούν» λέει ο Χάρης Δούκας
Εννιά νέες προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε) θα πραγματοποιηθούν από κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων, από τις 14 έως τις 23 Νοεμβρίου 2025.
Σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων, από τις αρχές του έτους, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 240 σφραγίσεις Κ.Υ.Ε., εκ των οποίων οι 163 αφορούν αποκλειστικά την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
«Στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα, θα είμαστε όμως αυστηροί με όσους παρανομούν», επισημαίνει ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.
Σημειώνεται ότι από τα εννιά συνολικά καταστήματα, που θα σφραγιστούν τις επόμενες μέρες, το ένα βρίσκεται στη 1η Δημοτική Κοινότητα, τα έξι στη 2η Δημοτική Κοινότητα και τα δυο στη 7η Δημοτική Κοινότητα.
«Οι έλεγχοι από τη Δημοτική Αστυνομία είναι καθημερινοί και εντατικοί. Στόχος μας παραμένει η διασφάλιση της προσβασιμότητας, η - όσο το δυνατόν - μεγαλύτερη απελευθέρωση κοινόχρηστου χώρου και η απόδοσή του στους πολίτες. Θα είμαστε αμείλικτοι σε φαινόμενα ανομίας», τονίζει από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Δημοσίων Χώρων, Θωμάς Γεωργιάδης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, οι προσωρινές αυτές σφραγίσεις αφορούν σε:
-2 καταστήματα για 10 ημέρες
-1 κατάστημα για 7 ημέρες
-1 κατάστημα για 6 ημέρες
-3 καταστήματα για 5 ημέρες
-1 κατάστημα για 3 ημέρες
-1 κατάστημα για 2 ημέρες
