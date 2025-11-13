Θεμιστοκλέους: Η ψηφιακή υγεία δεν είναι το μέλλον, είναι το παρόν που ήδη υλοποιείται - Έρχεται και ο Ψηφιακός Βοηθός Πολίτη



Έρχεται και ο Ψηφιακός Βοηθός Πολίτη για την Υγεία



Ασφάλεια των δεδομένων

Η νέα αυτή λειτουργία εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού του ΕΣΥ. Στόχος είναι ένα έξυπνο, διασυνδεδεμένο και ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας, όπου η τεχνολογία θα λειτουργεί ως σύμμαχος, όχι ως αντίπαλος».Όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Θεμιστοκλέους, «ήδη, στο υπουργείο Υγείας ετοιμαζόμαστε να ενεργοποιήσουμε τον Ψηφιακό Βοηθό Πολίτη για την Υγεία, ο οποίος θα προσφέρει στους πολίτες προσωποποιημένη και ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα τους, στις συνταγές, στα ραντεβού, στις προληπτικές εξετάσεις και στους εμβολιασμούς τους. Μέσα από μια απλή, φιλική διεπαφή, κάθε πολίτης θα έχει στο κινητό του όλη την εικόνα της υγείας του, με ειδοποιήσεις, υπενθυμίσεις και ενημερώσεις».«Η Τεχνητή Νοημοσύνη προσφέρει ανάλυση τεράστιων όγκων δεδομένων, μειώνει τον κίνδυνο λαθών, ενισχύει τη διαγνωστική ακρίβεια και βελτιώνει τον συντονισμό της φροντίδας. Οι αποφάσεις λαμβάνονται ταχύτερα, η εξυπηρέτηση γίνεται πιο άμεση και η συνολική εμπειρία του ασθενούς αναβαθμίζεται. Παράλληλα, τα δεδομένα που συλλέγονται δημιουργούν ένα νέο υπόβαθρο για τη χάραξη πολιτικών δημόσιας υγείας που βασίζονται σε αποδείξεις και όχι σε υποθέσεις.Γι' αυτό και στο υπουργείο Υγείας δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των δεδομένων, στη διαφάνεια των διαδικασιών και στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στη χρήση των νέων εργαλείων», επισημαίνεο ο υφυπουργός Υγείας και καταλήγει:«Η ψηφιακή υγεία δεν είναι το μέλλον. Είναι το παρόν που ήδη υλοποιείται. Κλείνω με κάτι που μου αρέσει να τονίζω, πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΣΥ δεν είναι τεχνολογική αλλαγή, είναι πρωτίστως πολιτισμική. Δεν φτιάχνουμε, δηλαδή, ένα πιο μηχανικό σύστημα. Φτιάχνουμε ένα πιο ανθρώπινο. Και στην προσπάθειά μας αυτή, η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας αποτελεί το κρίσιμο εφόδιο για να ενδυναμώσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το σύστημα υγείας. Κυρίως, όμως, για να κάνουμε την υπηρεσία μας, αλλά και τη ζωή τους, καλύτερη».Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ