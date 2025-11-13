Νεκρός 48χρονος πεζός στα Χανιά που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Δυστύχημα Χανιά Κρήτη Παράσυρση πεζού

Νεκρός 48χρονος πεζός στα Χανιά που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα

To δυστύχημα έγινε τα ξημερώματα - Στο νοσοκομείο διεκομίσθη και ο 31χρονος οδηγός του δικύκλου

Νεκρός 48χρονος πεζός στα Χανιά που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα
Ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης επί της οδού Γογονή στα Χανιά, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος.

Συγκεκριμένα, ένας 48χρονος διέσχιζε το δρόμο, λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρασύρθηκε από διερχόμενη μοτοσικλέτα.

Ο άνδρας τραυματίστηκε βαριά, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο για να τον παραλάβει και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Χανίων, χωρίς τις αισθήσεις του.

Εκεί, οι γιατροί δυστυχώς, διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Παράλληλα, στο νοσοκομείο διεκομίσθη και ο 31χρονος οδηγός του δικύκλου, ο οποίος υπέστη ελαφριά τραύματα.

Πηγή: flashnews
