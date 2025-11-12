Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Επιχειρηματίας βρέθηκε νεκρή μέσα στο κατάστημά της στο Ηράκλειο
Διασώστες επιχείρησαν ανάνηψη αλλά παρά τις επίμονες προσπάθειες δεν επανήλθε
Θλίψη επικρατεί στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου στην Κρήτη για τον ξαφνικό θάνατο 67χρονης επιχειρηματία. Σύμφωνα με το creta24.gr, η 67χρονη εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο κατάστημά της, που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης, το απόγευμα της Τρίτης.
Τη μακάβρια ανακάλυψη έκανε ένας γείτονάς που έτυχε να τη δει πεσμένη μπρούμυτα στο πάτωμα του της επιχείρησής της και άμεσα ειδοποίησε τις Αρχές.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να εφαρμόζουν τη μέθοδο ΚΑΡΠΑ για να την επαναφέρουν. Παρά τις επίμονες προσπάθειές τους, όμως, η άτυχη γυναίκα δεν επανήλθε.
Τα αίτια του θανάτου της 67χρονης αναμένεται να διαπιστωθούν από τη νεκροψία – νεκροτομή, ενώ η είδηση του χαμού της έχει σκορπίσει θλίψη σε φίλους, συνεργάτες και όσους τη γνώριζαν, καθώς η εκλιπούσα φέρεται να ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στο Ηράκλειο.
