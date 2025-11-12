Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα

και με την έκδοση των 2,00€

Σε αυτό το τεύχος, μαζί με τον Άκη Πετρετζίκη μαγειρεύουμεΑπίθανα ορεκτικά · Λαχταριστά πρώτα · Εντυπωσιακά κυρίως πιάτα · Πεντανόστιμες πίτσες & μια αφράτη pinsa · Κλασικά και ξεχωριστά γλυκά που ολοκληρώνουν την εμπειρία και μας ταξιδεύουν κατευθείαν στην καρδιά της Ιταλίας!Αυτή την Κυριακή και κάθε δεύτερη Κυριακή κάθε μήνα, ο απόλυτος οδηγός μαγειρικής, που ο Άκης δημιούργησε αποκλειστικά για εσάς, έρχεται σπίτι σας, με το Πρώτο Θέμα.Σε αυτό το τεύχος, ο Άκης Πετρετζίκης μάς μυεί στην ιταλική κουζίνα και τα μυστικά της!Φέρνουμε άρωμα Ιταλίας στο τραπέζι μας χωρίς να είμαστε σεφ με καπέλο τριών ορόφων… Μπαίνουμε στην ιταλική μαγειρική φιλοσοφία που είναι ταυτισμένη με την ποιότητα και απλότητα! Κλασικές και αγαπημένες συνταγές από την υπέροχη Ιταλία: Ριζότι, πίτσα που δε χρειάζεται απαραίτητα ξυλόφουρνο και τα πιο νόστιμα ζυμαρικά al dente. Για το γλυκό τέλος, επιδόρπια που θα αφήσουν εποχή.Πάμε φόρτσα, πάμε ιταλικά!Ξεφυλλίστε τις σελίδες του τεύχους και απολαύστε:Όσα μπορεί να μην ξέρεις για την ιταλική κουζίνα...Αν νομίζεις ότι οι Ιταλοί τρώνε κάθε μέρα σπαγγέτι μπολονέζ και πίνουν cappuccino μετά το δείπνο, mamma mia! Έφτασε η στιγμή να αναθεωρήσεις. Η ιταλική κουζίνα είναι γεμάτη μύθους, εκπλήξεις και μικρές γευστικές παραξενιές που την κάνουν ακόμα πιο λαχταριστή.Μια χώρα γεμάτη γεύσεις: από τον Βορρά ως τον ΝότοΗ Ιταλία δεν είναι απλώς μια χώρα· είναι ένας επίγειος παράδεισος από γεύσεις, αρώματα και παραδόσεις. Από τις χιονισμένες Άλπεις του Βορρά μέχρι τα ηλιόλουστα παράλια της Σικελίας, κάθε περιοχή μιλά μια δική της γαστρονομική διάλεκτο. Κάθε πιάτο από το Μιλάνο μέχρι τη Σικελία αφηγείται μια ιστορία. Φύγαμε για γαστρονομικό ταξιδάκι και θα γυρίσουμε ανανεωμένοι!Εδώ τα ορεκτικά δεν είναι απλώς μικρά πιάτα, είναι πρωταγωνιστές με χαρακτήρα! Κατευθείαν από την Ιταλία με απλά υλικά και μαγειρεμένα με τρόπο που να προκαλέσουν έκρηξη γεύσης στον ουρανίσκο σας!Focaccia, Arancini Bolognese με κρέμα παρμεζάνας, Carpaccio μοσχάρι, PolpetteTέσσερις υπέροχες συνταγές, οι πιο αντιπροσωπευτικές κι αγαπημένες εδώ στην Ελλάδα. Αθάνατη καρμπονάρα, ένα λιγουρευτό ριζότο με μανιτάρια, μακαρονάδα με 4 τυριά και τα πιο τέλεια νιόκι που έχετε φτιάξει ποτέ.Carbonara, Gnocchi με κόκκινη σάλτσα και τυρί Stracciatella, Pasta 4 Formaggi, Risotto al tartufoΔεν χρειάζεται να κουνηθείτε ρούπι για να απολαύσετε αυτά τα υπέροχα ιταλικά κυρίως πιάτα παρά να πάτε μόνο μέχρι την κουζίνα σας! Όνειρο!Pollo alla Milanese, Porchetta με πατάτες στον φούρνο, Saltimbocca alla Romana, Οσομπούκο με ριζότο μιλανέζεΙταλικό μενού χωρίς πίτσα δεν γίνεται! Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να έχετε ξυλόφουρνο για να πετύχετε «γεύση Ιταλίας»!Margherita, Pepperoni, Μορταδέλα φιστίκι, Pinsa με μανιτάρια και λάδι τρούφαςΑγαπημένα γλυκά που είτε τα απολαμβάνουμε εμείς, είτε τα κερνάμε!Θα τα φτιάξουμε όλα!Panna cotta, Babà Napoletano, Semifreddo με πραλίνα φουντουκιού, TiramisùΝαρκωτικά, όπλα -ακόμη και λαθρεμπόριο ανθρώπων από χώρα σε χώρα είναι μερικές από τις ασχολίες με τις οποίες καταπιάνονται κάποιοι βετεράνοι στρατιώτες εγκαταλείποντας το μέτωπο. Αυτό όμως δεν αρκεί για να εξηγήσει το γιατί πεθαίνουν μυστηριωδώς ο ένας μετά τον άλλον.«Το κορίτσι το βρήκε ο δόκτωρ Αλ-Νταΐνι, εγκαταλελειμμένο και μόνο στον μακρύ κεντρικό διάδρομο. Ήταν σχεδόν τελείως θαμμένο ανάμεσα σε σπασμένα τζάμια και θραύσματα κεραμικών, κάτω από πεταμένα ρούχα και έπιπλα και παλιές εφημερίδες που είχαν χρησιμοποιηθεί ως υλικό συσκευασίας. Δε φαινόταν πια σχεδόν καθόλου μέσα στη σκόνη και στο σκοτάδι, όμως ο δόκτωρ Αλ-Νταΐνι είχε περάσει δεκαετίες αναζητώντας κορίτσια όπως αυτό, και το εντόπισε εκεί που άλλοι ίσως απλά θα το είχαν προσπεράσει. Μόνο το κεφάλι του φαινόταν, με τα γαλανά του μάτια ανοιχτά, τα χείλη του βαμμένα σ' ένα ξεθωριασμένο κόκκινο. Ο δόκτωρ Αλ-Νταΐνι γονάτισε πλάι του και έδιωξε με την παλάμη του μερικά συντρίμμια από πάνω του. Έξω, μπορούσε να ακούσει φωνές και το μουγκρητό των τανκς που άλλαζαν θέση. Δεν μπορούσε να συγχωρήσει τον εαυτό του ούτε να ηρεμήσει τις τύψεις του. Την είχε εγκατα λείψει, και εκείνοι την είχαν βεβηλώσει. Και τώρα έκλαιγε, όχι από τη σκόνη και τη βρόμα, αλλά από οργή και οδύνη, σαν να είχε χάσει κάποιον αγαπημένο συγγενή. Δεν έπαψε ούτε κι όταν πόδια μέσα σε αρβύλες τον πλησίασαν και ένας στρατιώτης έριξε το φως ενός φακού στο πρόσωπό του. Υπήρχαν κι άλλοι πίσω του, με τα όπλα τους προτεταμένα. Αναστέναξε και σήκωσε τα μάτια του. 'Είμαι ο δόκτωρ Μουφίντ Αλ-Νταΐνι', είπε σκουπίζοντας τα μάτια του, και είμαι ο βοηθός εφόρου ρωμαϊκών αρχαιοτήτων σε αυτό το μουσείο. Ύστερα το ξανασκέφτηκε, 'ή, μάλλον, ήμουν ο βοηθός εφόρου ρωμαϊκών αρχαιοτήτων, γιατί τώρα δεν υπάρχει πια μουσείο. Τώρα υπάρχουν μόνο συντρίμμια. Εσείς το αφήσατε να συμβεί αυτό. Απλώς στεκόσασταν και κοιτούσατε».Η ιστορία που αφηγείται ο John Connolly στους «Ψιθυριστές», ένα από τα κορυφαία και πιο δημοφιλή έργα του, ξεκινά από ένα πεδίο μάχης στη Βαγδάτη, εκτυλίσσεται όμως στα βόρεια σύνορα των ΗΠΑ με τον Καναδά. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην αλλόκοτη μοίρα όσων βγαίνουν ζωντανοί από την κόλαση του πυρός. Ζωντανοί, μεν, αλλά όχι για πολύ -ιδιαίτερα όσοι περνούν στην παρανομία.Διαβάστε στοπου κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :H designer της βιώσιμης πολυτέλειαςΗ Ισπανίδα αρχιτέκτονας και σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων και αντικειμένων εξηγεί το σκεπτικό πίσω τα έργα που την καθιερώνουν ως μία από τις πιο επιδραστικές φωνές του design παγκοσμίωςΝέες τάσειςΔιαχρονικά itemsΔημιουργοί που αξίζει να γνωρίσουμεInteriors με έμπνευση από τη μεγάλη οθόνηΠροτάσεις για κάθε σπίτιΑκόμα:Στους χαλαρούς ρυθμούς του ΜαλιμπούΗ αρχαιολόγος του μέλλοντοςTο νησί του σκανδιναβικού ντιζάινToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακήκαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :1. 