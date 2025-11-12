Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα

Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν το "Θέμα" με τις προσφορές (4,25€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν:
1. Την εφημερίδα
2. Τον οδηγό μαγειρικής Άκης Πετρετζίκης :
«Ιταλικό στο Σπίτι»
Σε αυτό το τεύχος, μαζί με τον Άκη Πετρετζίκη μαγειρεύουμε Ιταλικό στο Σπίτι!
Απίθανα ορεκτικά · Λαχταριστά πρώτα · Εντυπωσιακά κυρίως πιάτα · Πεντανόστιμες πίτσες & μια αφράτη pinsa · Κλασικά και ξεχωριστά γλυκά που ολοκληρώνουν την εμπειρία και μας ταξιδεύουν κατευθείαν στην καρδιά της Ιταλίας!
Αυτή την Κυριακή και κάθε δεύτερη Κυριακή κάθε μήνα, ο απόλυτος οδηγός μαγειρικής, που ο Άκης δημιούργησε αποκλειστικά για εσάς, έρχεται σπίτι σας, με το Πρώτο Θέμα.
Σε αυτό το τεύχος, ο Άκης Πετρετζίκης μάς μυεί στην ιταλική κουζίνα και τα μυστικά της!
Φέρνουμε άρωμα Ιταλίας στο τραπέζι μας χωρίς να είμαστε σεφ με καπέλο τριών ορόφων… Μπαίνουμε στην ιταλική μαγειρική φιλοσοφία που είναι ταυτισμένη με την ποιότητα και απλότητα! Κλασικές και αγαπημένες συνταγές από την υπέροχη Ιταλία: Ριζότι, πίτσα που δε χρειάζεται απαραίτητα ξυλόφουρνο και τα πιο νόστιμα ζυμαρικά al dente. Για το γλυκό τέλος, επιδόρπια που θα αφήσουν εποχή.
Πάμε φόρτσα, πάμε ιταλικά!
Ξεφυλλίστε τις σελίδες του τεύχους και απολαύστε:
Ανακάλυψη
Όσα μπορεί να μην ξέρεις για την ιταλική κουζίνα...
Αν νομίζεις ότι οι Ιταλοί τρώνε κάθε μέρα σπαγγέτι μπολονέζ και πίνουν cappuccino μετά το δείπνο, mamma mia! Έφτασε η στιγμή να αναθεωρήσεις. Η ιταλική κουζίνα είναι γεμάτη μύθους, εκπλήξεις και μικρές γευστικές παραξενιές που την κάνουν ακόμα πιο λαχταριστή.
Ταξίδι
Μια χώρα γεμάτη γεύσεις: από τον Βορρά ως τον Νότο
Η Ιταλία δεν είναι απλώς μια χώρα· είναι ένας επίγειος παράδεισος από γεύσεις, αρώματα και παραδόσεις. Από τις χιονισμένες Άλπεις του Βορρά μέχρι τα ηλιόλουστα παράλια της Σικελίας, κάθε περιοχή μιλά μια δική της γαστρονομική διάλεκτο. Κάθε πιάτο από το Μιλάνο μέχρι τη Σικελία αφηγείται μια ιστορία. Φύγαμε για γαστρονομικό ταξιδάκι και θα γυρίσουμε ανανεωμένοι!
Μαγειρέψτε μαζί με τον Άκη:
Ορεκτικά, όπως antipasti
Εδώ τα ορεκτικά δεν είναι απλώς μικρά πιάτα, είναι πρωταγωνιστές με χαρακτήρα! Κατευθείαν από την Ιταλία με απλά υλικά και μαγειρεμένα με τρόπο που να προκαλέσουν έκρηξη γεύσης στον ουρανίσκο σας!
Focaccia, Arancini Bolognese με κρέμα παρμεζάνας, Carpaccio μοσχάρι, Polpette
Πρώτα, όπως primi
Tέσσερις υπέροχες συνταγές, οι πιο αντιπροσωπευτικές κι αγαπημένες εδώ στην Ελλάδα. Αθάνατη καρμπονάρα, ένα λιγουρευτό ριζότο με μανιτάρια, μακαρονάδα με 4 τυριά και τα πιο τέλεια νιόκι που έχετε φτιάξει ποτέ.
Carbonara, Gnocchi με κόκκινη σάλτσα και τυρί Stracciatella, Pasta 4 Formaggi, Risotto al tartufo
Κυρίως, όπως secondi
Δεν χρειάζεται να κουνηθείτε ρούπι για να απολαύσετε αυτά τα υπέροχα ιταλικά κυρίως πιάτα παρά να πάτε μόνο μέχρι την κουζίνα σας! Όνειρο!
Pollo alla Milanese, Porchetta με πατάτες στον φούρνο, Saltimbocca alla Romana, Οσομπούκο με ριζότο μιλανέζε
Pizze & pinsa
Ιταλικό μενού χωρίς πίτσα δεν γίνεται! Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να έχετε ξυλόφουρνο για να πετύχετε «γεύση Ιταλίας»!
Margherita, Pepperoni, Μορταδέλα φιστίκι, Pinsa με μανιτάρια και λάδι τρούφας
Γλυκά, όπως dolci
Αγαπημένα γλυκά που είτε τα απολαμβάνουμε εμείς, είτε τα κερνάμε!
Θα τα φτιάξουμε όλα!
Panna cotta, Babà Napoletano, Semifreddo με πραλίνα φουντουκιού, Tiramisù
Και μην ξεχνάτε: Τα υλικά, η προετοιμασία και η εκτέλεση κάθε συνταγής, από το άλφα έως το ωμέγα, εύκολα και απλά, σαν να είμαστε μαζί με τον Άκη στην κουζίνα.
3. Το συγκλονιστικό θρίλερ του John Connoly «Οι ψιθυριστές»
Ναρκωτικά, όπλα -ακόμη και λαθρεμπόριο ανθρώπων από χώρα σε χώρα είναι μερικές από τις ασχολίες με τις οποίες καταπιάνονται κάποιοι βετεράνοι στρατιώτες εγκαταλείποντας το μέτωπο. Αυτό όμως δεν αρκεί για να εξηγήσει το γιατί πεθαίνουν μυστηριωδώς ο ένας μετά τον άλλον.
«Το κορίτσι το βρήκε ο δόκτωρ Αλ-Νταΐνι, εγκαταλελειμμένο και μόνο στον μακρύ κεντρικό διάδρομο. Ήταν σχεδόν τελείως θαμμένο ανάμεσα σε σπασμένα τζάμια και θραύσματα κεραμικών, κάτω από πεταμένα ρούχα και έπιπλα και παλιές εφημερίδες που είχαν χρησιμοποιηθεί ως υλικό συσκευασίας. Δε φαινόταν πια σχεδόν καθόλου μέσα στη σκόνη και στο σκοτάδι, όμως ο δόκτωρ Αλ-Νταΐνι είχε περάσει δεκαετίες αναζητώντας κορίτσια όπως αυτό, και το εντόπισε εκεί που άλλοι ίσως απλά θα το είχαν προσπεράσει. Μόνο το κεφάλι του φαινόταν, με τα γαλανά του μάτια ανοιχτά, τα χείλη του βαμμένα σ' ένα ξεθωριασμένο κόκκινο. Ο δόκτωρ Αλ-Νταΐνι γονάτισε πλάι του και έδιωξε με την παλάμη του μερικά συντρίμμια από πάνω του. Έξω, μπορούσε να ακούσει φωνές και το μουγκρητό των τανκς που άλλαζαν θέση. Δεν μπορούσε να συγχωρήσει τον εαυτό του ούτε να ηρεμήσει τις τύψεις του. Την είχε εγκατα λείψει, και εκείνοι την είχαν βεβηλώσει. Και τώρα έκλαιγε, όχι από τη σκόνη και τη βρόμα, αλλά από οργή και οδύνη, σαν να είχε χάσει κάποιον αγαπημένο συγγενή. Δεν έπαψε ούτε κι όταν πόδια μέσα σε αρβύλες τον πλησίασαν και ένας στρατιώτης έριξε το φως ενός φακού στο πρόσωπό του. Υπήρχαν κι άλλοι πίσω του, με τα όπλα τους προτεταμένα. Αναστέναξε και σήκωσε τα μάτια του. 'Είμαι ο δόκτωρ Μουφίντ Αλ-Νταΐνι', είπε σκουπίζοντας τα μάτια του, και είμαι ο βοηθός εφόρου ρωμαϊκών αρχαιοτήτων σε αυτό το μουσείο. Ύστερα το ξανασκέφτηκε, 'ή, μάλλον, ήμουν ο βοηθός εφόρου ρωμαϊκών αρχαιοτήτων, γιατί τώρα δεν υπάρχει πια μουσείο. Τώρα υπάρχουν μόνο συντρίμμια. Εσείς το αφήσατε να συμβεί αυτό. Απλώς στεκόσασταν και κοιτούσατε».
Η ιστορία που αφηγείται ο John Connolly στους «Ψιθυριστές», ένα από τα κορυφαία και πιο δημοφιλή έργα του, ξεκινά από ένα πεδίο μάχης στη Βαγδάτη, εκτυλίσσεται όμως στα βόρεια σύνορα των ΗΠΑ με τον Καναδά. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην αλλόκοτη μοίρα όσων βγαίνουν ζωντανοί από την κόλαση του πυρός. Ζωντανοί, μεν, αλλά όχι για πολύ -ιδιαίτερα όσοι περνούν στην παρανομία.
4. To GALA, το διεθνές lifestyle περιοδικό
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :
Patricia Urquiola
H designer της βιώσιμης πολυτέλειας
Η Ισπανίδα αρχιτέκτονας και σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων και αντικειμένων εξηγεί το σκεπτικό πίσω τα έργα που την καθιερώνουν ως μία από τις πιο επιδραστικές φωνές του design παγκοσμίως
Special Deco Issue- Chill Winter
Νέες τάσεις
Διαχρονικά items
Δημιουργοί που αξίζει να γνωρίσουμε
Interiors με έμπνευση από τη μεγάλη οθόνη
Προτάσεις για κάθε σπίτι
Ακόμα:
Kravitz Design
Στους χαλαρούς ρυθμούς του Μαλιμπού
Lina Ghotmeh
Η αρχαιολόγος του μέλλοντος
Paper Island
Tο νησί του σκανδιναβικού ντιζάιν
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
3. Το εβδομαδιαίο περιοδικό «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ», με 32 σελίδες με πρωτότυπα και αδημοσίευτα σταυρόλεξα και sudoku
Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο.
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ, ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.
3. Το εβδομαδιαίο περιοδικό «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ», με 32 σελίδες με πρωτότυπα και αδημοσίευτα σταυρόλεξα και sudoku
Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο.
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ, ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.
