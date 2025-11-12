Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Διεθνές συνέδριο στην Αθήνα στις 12-13 Δεκεμβρίου για τα 10 χρόνια του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου
Διεθνές συνέδριο στην Αθήνα στις 12-13 Δεκεμβρίου για τα 10 χρόνια του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου
Το συνέδριο έχει θέμα «Η νέα εικόνα του ποινικού δικαίου» - Ποιοι θα συμμετέχουν
Διεθνές συνέδριο για τα 10 χρόνια του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου και το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 στην Αθήνα.
Το τίτλος του συνεδρίου είναι «Η νέα εικόνα του ποινικού δικαίου» και θα αναπτυχθούν τα εξής θέματα: Νέοι Τρόποι Σκέψης στο Ποινικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες, Δέσμευση Περιουσίας: Συνταγματικά Όρια και πρακτική χρησιμότητα.
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ: Κωνσταντίνος Χριστοδούλου
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ: Προκόπιος Παυλόπουλος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Χρίστος Μυλωνόπουλος
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Αθανάσιος Κουτρομάνος, Βασίλειος Πλιώτας, Λάμπρος Σοφουλάκης, Ευστάθιος Βεργώνης
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: *Ηλίας Αναγνωστόπουλος *Νικόλαος Βασιλειάδης *Γεώργιος Βούλγαρης *Αλέξανδρος Δημάκης *Δημήτρης Ζιούβας *Makoto Ida *Johannes Kaspar *Ιωάννης Μοροζίνης * Εμμανουήλ Μπίλλης *Χάρης Παπαχαραλάμπους *Λάμπρος Πατσαβέλλας *Frank Saliger *Αθηνά Σαχουλίδου *Ulrich Sieber *Σταύρος Τόγιας *Γεώργιος Τριανταφύλλου *Πολυχρόνης Τσιρίδης *Παναγιώτης Φιλόπουλος *Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: *Γεωργία Βαρελά *Ιάκωβος Μάμαλης
Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση και θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης βάσει σειράς προτεραιότητας
Δηλώσεις συμμετοχής: eicli@crimlaw.gr
•17:45-18:00: ΑΦΙΞΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
•18:00-18:10: ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ
Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Κοσμήτωρ Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
•18:10-18:30: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Προκόπιος Παυλόπουλος, π. Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Ακαδημαϊκός, Επίτιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Χαράλαμπος Βουρλιώτης, Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ.
•18:30-18:40: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Χρίστος Μυλωνόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, Πρόεδρος του Ινστιτούτου
•18:40-21:00: ΝΕΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Προεδρία: Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ., τ. Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης
Ulrich Sieber, Ομότιμος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Freiburg, Dr. hc. mult., Ομότιμος Διευθυντής Ινστιτούτου Max Planck για το Έγκλημα, την Ασφάλεια και το Νόμο του Freiburg: «Οι θεμελιώδεις προκλήσεις του ποινικού δικαίου στον εικοστό πρώτο αιώνα»
Makoto Ida, Επίτιμος Καθηγητής και Επίτιμος Διδάκτωρ Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Chuo του Τόκιο: «Ο διαδικαστικός μετασχηματισμός (Prozedualisierung) του ποινικού δικαίου: Βρισκόμαστε καθ' οδόν προς ένα νομικό πλουραλισμό;»
Χάρης Παπαχαραλάμπους, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας του Πανεπιστημίου Κύπρου: «Οι σκοποί της ποινής κατά την αντιμετώπιση των εγκληματικών συλλογικοτήτων. Μεταβολές και μετασχηματισμοί»
Frank Saliger, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Ποινικής Δικονομίας, Εμπορικού Ποινικού Δικαίου και Φιλοσοφίας του Δικαίου του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilians του Μονάχου: «Το μέλλον της ποινικής παραγραφής»
Αλέξανδρος Δημάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: «Οι συνέπειες της αστυνομικής παγιδεύσεως: μεταξύ ουσιαστικών και δικονομικών λύσεων»
Νικόλαος Βασιλειάδης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ.: «Χρόνος δοκιμασίας: «Η δικονομική μετάλλαξη ενός θεσμού του ουσιαστικού ποινικού δικαίου και η αποξένωσή του από τις δογματικές του καταβολές»
Προεδρία: Ευστάθιος Βεργώνης, Εισαγγελέας Εφετών
Γεώργιος Βούλγαρης, ΔΝ-Εισαγγελέας Εφετών: «Ζητήματα εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης»
Πολυχρόνης Τσιρίδης, Καθηγητής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Δ.Ν., Δικηγόρος: «Σύγκρουση ποινικών δικαιοδοσιών-Ne bis in idem»
Λάμπρος Πατσαβέλλας, Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Ναυπλίου, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας ΕΚΠΑ: «Συγκριτικές προοπτικές της ασυλίας: Frontex, aman και Συμφωνία περί καθεστώτος με τη Σενεγάλη. Ποιος ο ρόλος του ισλαμικού δικαίου στη διαχείριση των συνόρων της ΕΕ;»
Γεώργιος Τριανταφύλλου, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου Ε.Κ.Π.Α, Γενικός Γραμματέας του Ινστιτούτου, Δικηγόρος: «Η νέα Οδηγία για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος και η επίδρασή της στο ελληνικό δίκαιο»
Ιωάννης Μοροζίνης Επίκουρος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου Ε.Κ.Π.Α., Δικηγόρος: «Η δικονομική αντιμετώπιση παραβάσεων του τεκμηρίου αθωότητας στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη»
Σταύρος Τόγιας, ΜΔΕ Ποινικών Επιστημών Ε.Κ.Π.Α., Δικηγόρος: «Η αρχή res judicata και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης (Με αφορμή την απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-318/24 PPU, Breian)»
•12:00-12:15: Διάλειμμα
•12:15: 13:30: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Προεδρία: Βασίλειος Πλιώτας - Εισαγγελεύς Αρείου Πάγου ε.τ.,
Παναγιώτης Φιλόπουλος, Δ.Ν.-Αρεοπαγίτης: «Ο ελληνικός Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων»
Johannes Kaspar, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Ποινικής Δικονομίας Εγκληματολογίας και Δικαίου Κυρώσεων στο Πανεπιστήμιο του Augsburg: «Τεχνητή Νοημοσύνη και δίκαιο επιμέτρησης της ποινής»
Δημήτρης Ζιούβας, Επίκουρος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου του Παντείου Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Κέντρου για το Έγκλημα και τη Δικαιοσύνη, Δικηγόρος: «H Ποινική Δικαιοσύνη στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI): Ψηφιακή απόδειξη, ευρωπαϊκό/ενωσιακό δίκαιο και θεμελιώδη δικαιώματα»
Αθηνά Σαχουλίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ: «Από τους ανθρώπους στους αλγορίθμους: Επανεξετάζοντας την ποινική ευθύνη»
Εμμανουήλ Μπίλλης, Δ.Ν., Δικηγόρος: «Ο Κανονισμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη και το Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο»
•13:30-14:00: Διάλειμμα
•14:00-15:00: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
Προεδρία: Λάμπρος Σοφουλάκης, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου, Ευρωπαίος Εντεταλμένος Εισαγγελέας ε.τ., ΔΝ Ποινικού Δικαίου
Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης– Δικηγόρος: «Η Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από τον πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες»
Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων: «Δέσμευση «καθαρών» περιουσιακών στοιχείων: Ζητήματα αναλογικότητας»
•15:00-16:00: ΣΥΖΗΤΗΣΗ
•16:00: ΠΕΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Το τίτλος του συνεδρίου είναι «Η νέα εικόνα του ποινικού δικαίου» και θα αναπτυχθούν τα εξής θέματα: Νέοι Τρόποι Σκέψης στο Ποινικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες, Δέσμευση Περιουσίας: Συνταγματικά Όρια και πρακτική χρησιμότητα.
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ: Κωνσταντίνος Χριστοδούλου
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ: Προκόπιος Παυλόπουλος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Χρίστος Μυλωνόπουλος
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Αθανάσιος Κουτρομάνος, Βασίλειος Πλιώτας, Λάμπρος Σοφουλάκης, Ευστάθιος Βεργώνης
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: *Ηλίας Αναγνωστόπουλος *Νικόλαος Βασιλειάδης *Γεώργιος Βούλγαρης *Αλέξανδρος Δημάκης *Δημήτρης Ζιούβας *Makoto Ida *Johannes Kaspar *Ιωάννης Μοροζίνης * Εμμανουήλ Μπίλλης *Χάρης Παπαχαραλάμπους *Λάμπρος Πατσαβέλλας *Frank Saliger *Αθηνά Σαχουλίδου *Ulrich Sieber *Σταύρος Τόγιας *Γεώργιος Τριανταφύλλου *Πολυχρόνης Τσιρίδης *Παναγιώτης Φιλόπουλος *Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: *Γεωργία Βαρελά *Ιάκωβος Μάμαλης
Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση και θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης βάσει σειράς προτεραιότητας
Δηλώσεις συμμετοχής: eicli@crimlaw.gr
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 12.12.2025: Αίθουσα Τελετών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
•17:45-18:00: ΑΦΙΞΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
•18:00-18:10: ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ
Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Κοσμήτωρ Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
•18:10-18:30: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Προκόπιος Παυλόπουλος, π. Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Ακαδημαϊκός, Επίτιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Χαράλαμπος Βουρλιώτης, Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ.
•18:30-18:40: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Χρίστος Μυλωνόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, Πρόεδρος του Ινστιτούτου
•18:40-21:00: ΝΕΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Προεδρία: Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ., τ. Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης
Ulrich Sieber, Ομότιμος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Freiburg, Dr. hc. mult., Ομότιμος Διευθυντής Ινστιτούτου Max Planck για το Έγκλημα, την Ασφάλεια και το Νόμο του Freiburg: «Οι θεμελιώδεις προκλήσεις του ποινικού δικαίου στον εικοστό πρώτο αιώνα»
Makoto Ida, Επίτιμος Καθηγητής και Επίτιμος Διδάκτωρ Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Chuo του Τόκιο: «Ο διαδικαστικός μετασχηματισμός (Prozedualisierung) του ποινικού δικαίου: Βρισκόμαστε καθ' οδόν προς ένα νομικό πλουραλισμό;»
Χάρης Παπαχαραλάμπους, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας του Πανεπιστημίου Κύπρου: «Οι σκοποί της ποινής κατά την αντιμετώπιση των εγκληματικών συλλογικοτήτων. Μεταβολές και μετασχηματισμοί»
Frank Saliger, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Ποινικής Δικονομίας, Εμπορικού Ποινικού Δικαίου και Φιλοσοφίας του Δικαίου του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilians του Μονάχου: «Το μέλλον της ποινικής παραγραφής»
Αλέξανδρος Δημάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: «Οι συνέπειες της αστυνομικής παγιδεύσεως: μεταξύ ουσιαστικών και δικονομικών λύσεων»
Νικόλαος Βασιλειάδης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ.: «Χρόνος δοκιμασίας: «Η δικονομική μετάλλαξη ενός θεσμού του ουσιαστικού ποινικού δικαίου και η αποξένωσή του από τις δογματικές του καταβολές»
Σάββατο 13.12.2025 Αμφιθέατρο Αργυριάδη•10:00-12:00: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Προεδρία: Ευστάθιος Βεργώνης, Εισαγγελέας Εφετών
Γεώργιος Βούλγαρης, ΔΝ-Εισαγγελέας Εφετών: «Ζητήματα εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης»
Πολυχρόνης Τσιρίδης, Καθηγητής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Δ.Ν., Δικηγόρος: «Σύγκρουση ποινικών δικαιοδοσιών-Ne bis in idem»
Λάμπρος Πατσαβέλλας, Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Ναυπλίου, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας ΕΚΠΑ: «Συγκριτικές προοπτικές της ασυλίας: Frontex, aman και Συμφωνία περί καθεστώτος με τη Σενεγάλη. Ποιος ο ρόλος του ισλαμικού δικαίου στη διαχείριση των συνόρων της ΕΕ;»
Γεώργιος Τριανταφύλλου, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου Ε.Κ.Π.Α, Γενικός Γραμματέας του Ινστιτούτου, Δικηγόρος: «Η νέα Οδηγία για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος και η επίδρασή της στο ελληνικό δίκαιο»
Ιωάννης Μοροζίνης Επίκουρος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου Ε.Κ.Π.Α., Δικηγόρος: «Η δικονομική αντιμετώπιση παραβάσεων του τεκμηρίου αθωότητας στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη»
Σταύρος Τόγιας, ΜΔΕ Ποινικών Επιστημών Ε.Κ.Π.Α., Δικηγόρος: «Η αρχή res judicata και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης (Με αφορμή την απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-318/24 PPU, Breian)»
•12:00-12:15: Διάλειμμα
•12:15: 13:30: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Προεδρία: Βασίλειος Πλιώτας - Εισαγγελεύς Αρείου Πάγου ε.τ.,
Παναγιώτης Φιλόπουλος, Δ.Ν.-Αρεοπαγίτης: «Ο ελληνικός Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων»
Johannes Kaspar, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Ποινικής Δικονομίας Εγκληματολογίας και Δικαίου Κυρώσεων στο Πανεπιστήμιο του Augsburg: «Τεχνητή Νοημοσύνη και δίκαιο επιμέτρησης της ποινής»
Δημήτρης Ζιούβας, Επίκουρος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου του Παντείου Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Κέντρου για το Έγκλημα και τη Δικαιοσύνη, Δικηγόρος: «H Ποινική Δικαιοσύνη στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI): Ψηφιακή απόδειξη, ευρωπαϊκό/ενωσιακό δίκαιο και θεμελιώδη δικαιώματα»
Αθηνά Σαχουλίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ: «Από τους ανθρώπους στους αλγορίθμους: Επανεξετάζοντας την ποινική ευθύνη»
Εμμανουήλ Μπίλλης, Δ.Ν., Δικηγόρος: «Ο Κανονισμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη και το Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο»
•13:30-14:00: Διάλειμμα
•14:00-15:00: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
Προεδρία: Λάμπρος Σοφουλάκης, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου, Ευρωπαίος Εντεταλμένος Εισαγγελέας ε.τ., ΔΝ Ποινικού Δικαίου
Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης– Δικηγόρος: «Η Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από τον πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες»
Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων: «Δέσμευση «καθαρών» περιουσιακών στοιχείων: Ζητήματα αναλογικότητας»
•15:00-16:00: ΣΥΖΗΤΗΣΗ
•16:00: ΠΕΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού ΔικαίουΤο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου ιδρύθηκε το 2015 με πρωτοβουλία του καθηγητή Χρίστου Μυλωνόπουλου και εδρεύει στην Αθήνα. Σκοπός του είναι η παραγωγή και διάδοση ειδικής γνώσης σε ζητήματα του δικαίου των τοπικών ορίων των ποινικών νόμων, του ποινικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του δικαίου της έκδοσης και δικαστικής συνδρομής και του δικαίου των διεθνών εγκλημάτων. Κατά τη δεκαετή λειτουργία του έχει διοργανώσει και συμμετάσχει σε 4 διεθνή συνέδρια: στην Αθήνα (2016), στο Λονδίνο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Queen Mary (2018) και δύο σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Max Planck Διεθνούς και Αλλοδαπού Ποινικού Δικαίου του Freiburg i.Br. Έχει διοργανώσει πολυάριθμα συνέδρια και δημόσιες συζητήσεις στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις καθώς και ενημερωτικά σεμινάρια για τους νέους ποινικούς κώδικες και άλλες σημαντικές νομοθετικές μεταβολές. Επίσης, ανταποκρινόμενο σε αιτήματα ανακριτικών αρχών, έχει εκπονήσει δεκάδες γνωμοδοτήσεις σχετικά με θέματα διεθνούς ποινικού δικαίου. Το Ινστιτούτο έχει υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας με το διεθνούς φήμης Ινστιτούτο Max Planck Διεθνούς και Αλλοδαπού Ποινικού Δικαίου (ήδη «Ινστιτούτο για το Έγκλημα, την Ασφάλεια και το Νόμο») του Freiburg i.Br. και έχει προβεί στην έκδοση δύο βιβλίων: «Διεθνές ποινικό δίκαιο και σύγχρονη πραγματικότητα. Πρακτικά του Πρώτου Διεθνούς Συνεδρίου του Ινστιτούτου ΕΔΠΔ», Αθήνα 2017 και «Οι νέοι νομικοί και τα σύγχρονα ζητήματα του ποινικού δικαίου», Αθήνα 2023.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα