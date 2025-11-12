Κίνηση τώρα στους δρόμους 12/11: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Λ. Αθηνών και Αττική Οδό - Καθυστερήσεις άνω των 20 λεπτών
Κίνηση τώρα στους δρόμους 12/11: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Λ. Αθηνών και Αττική Οδό - Καθυστερήσεις άνω των 20 λεπτών

Αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται στις βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής το πρωί της Τετάρτης (12/11), με τους οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές καθυστερήσεις.

Ειδικότερα, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 20 λεπτών στο τμήμα από Φυλής έως Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.



Την ίδια ώρα, στο «κόκκινο» είναι ο Κηφισός από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα, η Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους έως το Χαλάνδρι, καθώς και η Λεωφόρος Ποσειδώνος από το ύψος της Λεωφόρου Αλίμου.

Προβλήματα υπάρχουν και στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ρεύμα προς Αθήνα, αλλά και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

