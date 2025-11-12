Κίνηση τώρα στους δρόμους 12/11: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Λ. Αθηνών και Αττική Οδό - Καθυστερήσεις άνω των 20 λεπτών

Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται στις βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής το πρωί της Τετάρτης (12/11), με τους οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές καθυστερήσεις.
Ειδικότερα, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 20 λεπτών στο τμήμα από Φυλής έως Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
Την ίδια ώρα, στο «κόκκινο» είναι ο Κηφισός από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα, η Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους έως το Χαλάνδρι, καθώς και η Λεωφόρος Ποσειδώνος από το ύψος της Λεωφόρου Αλίμου.
Προβλήματα υπάρχουν και στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ρεύμα προς Αθήνα, αλλά και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 12, 2025
20΄-25΄από Δημοκρατίας έως Κηφισίας,
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας,
15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού. https://t.co/TcnFL5pU1b
