Κίνηση τώρα στους δρόμους 12/11: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Λ. Αθηνών και Αττική Οδό - Καθυστερήσεις άνω των 20 λεπτών

Αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται στις βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής το πρωί της Τετάρτης (12/11), με τους οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές καθυστερήσεις.Ειδικότερα, στηνστο ρεύμα προς Αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 20 λεπτών στο τμήμα από Φυλής έως Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.Την ίδια ώρα, στο «κόκκινο» είναι ο Κηφισός από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα, η Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους έως το Χαλάνδρι, καθώς και η Λεωφόρος Ποσειδώνος από το ύψος της Λεωφόρου Αλίμου.Προβλήματα υπάρχουν και στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ρεύμα προς Αθήνα, αλλά και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.