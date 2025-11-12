Άνοια: Οι σιωπηλοί μαχητές της φροντίδας μιλούν στο ygeiamou

Οι φροντιστές των ατόμων με άνοια είναι μοναχικοί ήρωες που παλεύουν με μια ύπουλη νόσο. Αυτοί οι σιωπηλοί μαχητές μοιράζονται την εμπειρία τους στο ygeiamou - Tη σκληρή πραγματικότητα της ζωής με άνοια συμπληρώνουν ένας καθηγητής Νευρολογίας και μία ψυχολόγος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών