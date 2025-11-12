Άνοια: Οι σιωπηλοί μαχητές της φροντίδας μιλούν στο ygeiamou
Οι φροντιστές των ατόμων με άνοια είναι μοναχικοί ήρωες που παλεύουν με μια ύπουλη νόσο. Αυτοί οι σιωπηλοί μαχητές μοιράζονται την εμπειρία τους στο ygeiamou - Tη σκληρή πραγματικότητα της ζωής με άνοια συμπληρώνουν ένας καθηγητής Νευρολογίας και μία ψυχολόγος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών

Η άνοια δεν αφορά μόνο το άτομο που νοσεί. «Χτυπά» και την οικογένεια, τον φροντιστή, ακόμα και τον φίλο που ο ασθενής με γνωστική έκπτωση πλέον δεν αναγνωρίζει. Ενα μοναχικό ταξίδι για όλους, χωρίς σαφή προορισμό. «Είναι πιο σκληρή από τον καρκίνο», περιγράφουν στο ygeiamou άνθρωποι που φροντίζουν με όλη τους τη δύναμη αγαπημένα τους πρόσωπα με νόσο Αλτσχάιμερ. Η φροντίδα των ασθενών με άνοια απαιτεί αντοχή, πείσμα και τεράστια υπομονή – όχι για να «ξεπεραστεί» η νόσος, αλλά για να κερδίσει ο φροντιστής ένα χαμόγελο από τον άνθρωπο που προσέχει, σε μία μικρή στιγμή. Σαν τη στιγμή που χαρίζει ο κύριος Γιώργος Πολύδωρος στη γυναίκα του με ειλικρινή αγάπη, η κυρία Ελένη Καρλή στη μητέρα της κάθε πρωί, αλλά και η ψυχολόγος Βασιλική Εξαρχάκου στους φροντιστές που ζητούν τη στήριξή της, καθώς και ο καθηγητής Νευρολογίας Νίκος Σκαρμέας σε ασθενείς αλλά και φροντιστές που «διψούν» οι ίδιοι για φροντίδα. Γιατί μέσα στο κενό που αφήνει η μνήμη, η φροντίδα, η υπομονή και τα μικρά χαμόγελα γίνονται στιγμές βαθιάς ανθρώπινης σύνδεσης.

«Η άνοια επηρεάζει 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους στην Ελλάδα» – Νίκος Σκαρμέας, Καθηγητής Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Η άνοια είναι μία σοβαρή διαταραχή των νοητικών λειτουργιών, που επηρεάζει τη μνήμη, την αντίληψη, την κατανόηση, τον προσανατολισμό και συχνά τη συμπεριφορά. Η συχνότερη μορφή της είναι η νόσος Αλτσχάιμερ, (αφορά το 70–80% των περιπτώσεων), ενώ πιο σπάνιες είναι οι υπόλοιπες, περιλαμβανομένων της αγγειακής, της άνοιας λόγω Πάρκινσον κ.λπ. Σπανιότερα υφίστανται άνοιες με ταχύτατη εξέλιξη, όπως η νόσος Creutzfeldt-Jakob.

