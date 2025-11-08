Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
Δεύτερη διάσωση προσφύγων και μεταναστών στη Γαύδο
Θα μεταφερθούν αύριο στον προσωρινό χώρο παραμονής, στο Εκθεσιακό Κέντρο της Αγυιάς στα Χανιά
Δεύτερη διάσωση προσφύγων και μεταναστών, μέσα σε λίγες ώρες καταγράφτηκε νωρίς το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή 3 ναυτικά μίλια νοτίως της Γαύδου.
Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, εντόπισε και διέσωσε 31 αλλοδαπόύς που επέβαιναν σε λέμβο. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν, υπό καλές καιρικές συνθήκες, στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου, όπου βρίσκονται 61 ακόμη άτομα, που διασώθηκαν το πρωί.
Οι αλλοδαποί, πιθανότατα αύριο, θα μεταφερθούν στον προσωρινό χώρο παραμονής, στο Εκθεσιακό Κέντρο της Αγυιάς στα Χανιά.
