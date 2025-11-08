Tα κυριακάτικα πρωινά, γίνονται καλύτερα με efood market και Πρώτο Θέμα!
Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις

Τώρα, Κυριακές και efood market πάνε μαζί, γιατί μόνο στο efood market θα βρεις μοναδικές προσφορές και θα πάρεις το Πρώτο Θέμα δωρεάν! Βρες αυτό που τραβάει η όρεξή σου και διάλεξε ανάμεσα σε snack, μπύρες, αναψυκτικά, παγωτά και sandwich και μαζί με αυτό που θα επιλέξεις να παραγγείλεις, θα πάρεις εντελώς δωρεάν το Πρώτο Θέμα!

Μην το σκέφτεσαι, η επόμενη συνήθεια της Κυριακής σου, είναι αυτή.

Το νέο μήνυμα του παραολυμπιονίκη Στέλιου Μαλακόπουλου και της Continental για την οδική ασφάλεια

Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.

