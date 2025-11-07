Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Φειδίου στο κέντρο της Αθήνας
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από αύριο Σάββατο 8 Νοεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας.
Λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Φειδίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Χαρ. Τρικούπη και Ζωοδόχου Πηγής, περιοχής Δήμου Αθηναίων, κατά το χρονικό διάστημα από 8-11-2025 έως 31-12-2025, κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 07:00 έως 16:00.
Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλακτικά μέσω της οδού Χαρ. Τρικούπη- αριστερά στην οδό Σόλωνος – αριστερά στην οδό Θεμιστοκλέους- αριστερά στην οδό Γαμβέτα και εν συνεχεία αριστερά στην οδό Εμμ. Μπενάκη.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
