Αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Τρικάλων: Κατασχέθηκαν μαχαίρια και κινητά - Πέντε συλλήψεις
Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή
Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις φυλακές Τρικάλων. Βρέθηκαν αυτοσχέδια μαχαίρια, κινητά και συνελήφθησαν πέντε κρατούμενοι.
Αστυνομικοί του γραφείου δίωξης εκβιαστών με τη συνδρομή του τμήματος πληροφοριών και ειδικών δράσεων και της ΕΚΑΜ, εντόπισαν και συνέλαβαν πέντε κρατούμενους, καθώς κατείχαν παρανόμως κινητά τηλέφωνα, ενώ ένας κατείχε και 0,1 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.
Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγνώστων κρατουμένων καθώς σε κοινόχρηστο χώρο πτέρυγας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία αυτοσχέδια μαχαίρια, ενώ από την έρευνα εντοπίστηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν προς περαιτέρω αξιολόγηση οκτώ «USB» και κάρτα μνήμης.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
