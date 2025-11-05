Αναστάτωση σε εστιατόριο στο Νέο Ψυχικό - Εξερράγη σόμπα
ΕΛΛΑΔΑ
Έκρηξη Εστιάτοριο

Αναστάτωση σε εστιατόριο στο Νέο Ψυχικό - Εξερράγη σόμπα

Η φωτιά αντιμετωπίστηκε άμεσα και έγκαιρα από το προσωπικό του καταστήματος

Αναστάτωση σε εστιατόριο στο Νέο Ψυχικό - Εξερράγη σόμπα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο εστιατόριο Ομπρα, στο Νέο Ψυχικό, καθώς προκλήθηκε μικρή έκρηξη σε σόμπα. Αμεσα κινητοποιήθηκε το προσωπικό του καταστήματος που αντιμετώπισε τη φωτιά με τους πυροσβεστήρες του χώρου. Όπως ήταν φυσικό οι πελάτες βγήκαν έξω από το εστιατόριο, το οποίο έκλεισε μετά το περιστατικό:  Τα τραπέζια άλλωστε είχαν καλυφθεί από το υλικό του πυροσβεστήρα. Πάντως, δεν χρειάστηκε να κληθεί η Πυροσβεστική.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Το νέο μήνυμα του παραολυμπιονίκη Στέλιου Μαλακόπουλου και της Continental για την οδική ασφάλεια

Το νέο μήνυμα του παραολυμπιονίκη Στέλιου Μαλακόπουλου και της Continental για την οδική ασφάλεια

Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης