Αναστάτωση σε εστιατόριο στο Νέο Ψυχικό - Εξερράγη σόμπα

Η φωτιά αντιμετωπίστηκε άμεσα και έγκαιρα από το προσωπικό του καταστήματος

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο εστιατόριο Ομπρα, στο Νέο Ψυχικό, καθώς προκλήθηκε μικρή έκρηξη σε σόμπα. Αμεσα κινητοποιήθηκε το προσωπικό του καταστήματος που αντιμετώπισε τη φωτιά με τους πυροσβεστήρες του χώρου. Όπως ήταν φυσικό οι πελάτες βγήκαν έξω από το εστιατόριο, το οποίο έκλεισε μετά το περιστατικό: Τα τραπέζια άλλωστε είχαν καλυφθεί από το υλικό του πυροσβεστήρα. Πάντως, δεν χρειάστηκε να κληθεί η Πυροσβεστική.